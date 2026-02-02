George Russell: "Me siento preparado para luchar por el Mundial"

El piloto británico de Fórmula 1 George Russell (Mercedes) defendió que está "preparado para luchar por el Mundial", una posición que no supone una "presión adicional", tanto si la escudería es favorita como si no lo es, conscientes de que es "demasiado pronto" para saber si el monoplaza podrá competir por el título.

"Me siento preparado para luchar por el Mundial, y tanto si somos los favoritos como si no, eso no cambia en absoluto mi enfoque. No me supone ninguna presión adicional", expresó el británico antes de arrancar su quinta temporada en Mercedes en la F1, tras el evento de presentación del nuevo W17.

Al británico le "encantaría" luchar con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por el trofeo. "Él (Verstappen) va a estar muy metido en la lucha este año. Obviamente, uno desea que sea un poco más fácil, pero nunca debe ser fácil, y si vas a ganar, quieres haber luchado por ello y haber ganado de forma justa en la pista", explicó.

"Lo mejor es que haya varios equipos luchando por el título y, por el momento, parece que Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros somos los cuatro equipos que estamos más cerca", desveló tras ese primer 'shakedown' en España.

Mercedes fue uno de los equipos que llamó la atención en las pruebas a puerta cerrada de la semana pasada celebradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya, por su consistencia y velocidad. "No parece que sea una mierda, lo cual es una ventaja. Y, sinceramente, en los primeros días sabes cuándo un coche puede ser realmente malo, y no creemos que este lo sea", definió Toto Wolff, director general y jefe de equipo de Mercedes.

"Todo el mundo aquí ha trabajado a toda máquina para sacar el máximo partido a este reglamento, porque adaptarse a estos nuevos coches es un reto enorme. Hay muchas cosas que tenemos que aprender muy rápido, pero creo que puedo aprovechar eso y tengo confianza en mí mismo y en el equipo. Pero, ¿es un coche capaz de ganar el campeonato del mundo? Aún es demasiado pronto para decirlo", advirtió.

Aunque celebró que Russell esté en las quinielas por el Mundial. "Siempre es agradable que tu piloto sea el favorito de las casas de apuestas, y él (Russell) se lo merece porque es uno de los mejores", elogió.

"Pero siempre ganan el mejor piloto y el mejor coche, y aún no hemos demostrado que tengamos un paquete lo suficientemente bueno. Estamos contentos, pero con el escepticismo de no tener datos fiables de los otros sospechosos habituales", concluyó.