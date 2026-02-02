Fundación del Deporte y VegaFibra se alían para impulsar el deporte ilicitano

Isabel Antón, presidenta de la Fundación de l'Esport Il·licità, subrayó la importancia de la aportación de VegaFibra a los proyectos deportivos locales e invitó a otras empresas a asociarse con la entidad durante un año en el que la agenda estará marcada por actividades de formación, eventos, iniciativas inclusivas y la promoción de la responsabilidad social corporativa. En este contexto, la reciente alianza entre la Fundación del Deporte de Elche y la empresa de telecomunicaciones VegaFibra se concretó durante un acto celebrado en el Centro Cultural Las Clarisas, encabezado por el alcalde Pablo Ruz, según informó el medio local.

De acuerdo con lo reportado por la fuente, en la ceremonia estuvieron presentes numerosos representantes del ámbito deportivo ilicitano, así como presidentes de clubes y deportistas de la ciudad. El evento sirvió no solo para oficializar la colaboración, sino también para dar a conocer las líneas estratégicas de la Fundación del Deporte para el año en el que Elche ostenta el título de Capital Mediterránea del Deporte.

Tal como detalló la Fundación, una de las prioridades para este periodo consiste en la organización y el impulso de eventos deportivos que involucren a la comunidad, así como la puesta en marcha de programas de formación dirigidos a deportistas, técnicos y gestores, con el propósito de profesionalizar y fortalecer la estructura deportiva de la ciudad. Además, la entidad promoverá acciones inclusivas que faciliten la participación de colectivos diversos y reforzará su compromiso con la responsabilidad social corporativa.

VegaFibra, empresa patrocinadora del Elche CF, asume así el rol de nuevo colaborador de la Fundación de l'Esport Il·licità, lo cual, según explicó su CEO Ángel Pic en declaraciones citadas por la publicación, representa un paso más en el compromiso de la compañía con el deporte de Elche y su entorno. El directivo puntualizó que la implicación trasciende el patrocinio al club de fútbol local y se extiende a proyectos que impactan de manera directa en el tejido deportivo del municipio.

Durante el acto, se proyectó un vídeo dedicado a la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte en 2026, lo que situó el anuncio en un contexto de celebraciones y planificación para potenciar la actividad física a todos los niveles. La declaración de la presidenta de la Fundación estuvo acompañada del reconocimiento a VegaFibra y el exhorto a que más empresas se adhieran a la iniciativa, acentuando la importancia de la colaboración público-privada para sostener e incrementar la oferta deportiva en la ciudad.

El alcalde Pablo Ruz remarcó ante los asistentes que el deporte en Elche representa a un sector con una elevada capacidad movilizadora, involucrando a miles de personas cada semana en espacios e instalaciones municipales. El primer edil agradeció la labor desempeñada por la Fundación del Deporte y destacó la relevancia de contar con apoyos como el de VegaFibra, señalando que este tipo de colaboraciones refuerzan el posicionamiento del municipio en materia deportiva.

Según lo aportado por el medio, la alianza Foundation del Deporte–VegaFibra deberá contribuir a consolidar una agenda de actividades amplia y variada en un año relevante para el deporte ilicitano. El impulso de programas formativos, el fomento del deporte inclusivo y la realización de eventos de diferente envergadura formarán parte de la estrategia definida para aprovechar la conmemoración de la capitalidad mediterránea del deporte en Elche y estimular la participación social e institucional en todos los niveles.