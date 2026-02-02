Estados Unidos retrasa la publicación de dos informes de empleo por el 'cierre' parcial del Gobierno

La interrupción parcial de la financiación federal en Estados Unidos ha generado una situación en la que el Departamento de Trabajo no proporcionará una fecha para la publicación de informes laborales clave hasta que se disponga nuevamente de los fondos necesarios. El diario Barron's informó que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo ha pospuesto sin nueva fecha tanto el informe de empleo correspondiente al mes de enero como el informe sobre vacantes laborales de diciembre, los cuales estaban originalmente programados para su difusión en los primeros días de febrero.

De acuerdo con el reporte de Barron's, la decisión de aplazar estos informes se produjo tras la confirmación de la BLS, organismo responsable de recopilar y difundir los principales indicadores del empleo en Estados Unidos. La BLS detalló que la publicación del informe mensual de empleo para enero, que debía publicarse el viernes 6 de febrero, no se realizará hasta que se restablezca el flujo completo de los fondos federales para su funcionamiento y el de otras áreas del Departamento de Trabajo, que se han visto afectadas por la falta de aprobación del nuevo paquete financiero en la Cámara de Representantes.

El medio Barron's destacó que este retraso difiere del cierre gubernamental registrado el pasado otoño, que impactó en la totalidad de las agencias federales. En esta ocasión, el cierre es parcial y solo afecta a determinados departamentos cuyos presupuestos se encuentran pendientes de aprobación legislativa, entre ellos el Departamento de Trabajo. Esto significa que órganos como la BLS, dependientes de esa financiación, no pueden operar para actualizar o divulgar datos esenciales para el análisis económico nacional.

La BLS comunicó, según Barron's, que no puede ofrecer un plazo estimado para retomar la distribución de estos informes. El organismo advirtió que la publicación de las cifras de empleo y de vacantes laborales, fundamentales tanto para autoridades económicas como para inversores y el sector privado, se encuentra en suspenso hasta que las negociaciones políticas permitan que los recursos destinados al Departamento de Trabajo queden aprobados de manera definitiva.

El retraso afecta dos informes de alto impacto: el informe de empleo, que cada mes recoge la creación de puestos de trabajo, la evolución de la tasa de desempleo y las variaciones salariales, y el informe JOLTS, que mide las vacantes laborales y proporciona una visión del dinamismo en el mercado de trabajo estadounidense. Ambas publicaciones suelen influir en las decisiones de los mercados financieros y forman parte del diagnóstico utilizado por la Reserva Federal y otras instituciones económicas para determinar la orientación de sus políticas.

Barron's indicó que el actual retraso parcial en la financiación ha provocado que algunos ministerios y agencias sigan operando con normalidad, mientras otros, como el Departamento de Trabajo, han debido suspender actividades consideradas no esenciales, incluida la recopilación y publicación de algunos datos estadísticos. Los funcionarios del Departamento de Trabajo han expresado a Barron's que aún no existe claridad sobre cuándo se normalizará la situación y que la reactivación de la difusión de estadísticas laborales dependerá totalmente de la resolución del debate presupuestario en el Congreso.

La suspensión de estos informes ocurre en un contexto económico en el que los datos de empleo se consideran piezas clave de información para evaluar el estado y las perspectivas de la mayor economía mundial. La falta de datos actualizados complica tanto la labor de los analistas y planificadores como la toma de decisiones por parte de empresas y organismos públicos que requieren información confiable para anticipar tendencias laborales y económicas, según detalló el diario Barron's.