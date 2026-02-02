Agencias

El oficialista Partido Pueblo Soberano lidera las legislativas en Costa Rica

El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) se encamina a la victoria en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Costa Rica, al hacerse con un 40% de los votos, unos 15 puntos porcentuales por encima de la segunda posición, para el histórico Partido Liberación Nacional (PLN).

Con un 50% de las papeletas escrutadas, el PPSO está en primer lugar con el respaldo del 40,74% de los electores y, por tanto, contaría con 30 diputados en el Parlamento. Por detrás se sitúan el PLN, con 24,93% y 18 representantes, y el Frente Amplio, con un 14,56% y siete.

Le siguen, bastante alejados, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana con un diputado cada uno en la Asamblea Nacional, de acuerdo a los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

