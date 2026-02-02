El líder de Groenlandia advierte de que las intenciones de Trump sobre controlar la isla no han cambiado

El reciente comunicado del gobierno groenlandés, conocido como Naalakkersuisut, transmite la preocupación de que las intenciones de Estados Unidos sobre Groenlandia no han variado, pese a la disminución visible de la presión internacional en semanas previas. En este contexto, el primer ministro Jens Frederik Nielsen destacó que continúan activas iniciativas de Washington orientadas a vincular y controlar el territorio ártico, refiriéndose a estas acciones como persistentes y en línea con las declaraciones que han circulado desde hace años. El anuncio se realizó en el marco de las tensiones generadas por la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde 2019 ha manifestado interés en Groenlandia, y, según Nielsen, ha mantenido este enfoque con fuerza tras finales de 2024.

Según informó el medio que cubre la noticia, Nielsen observó que, aunque se haya descartado una posible solución militar, la perspectiva estadounidense mantiene como objetivo el dominio administrativo y territorial sobre Groenlandia. El jefe del Ejecutivo insular puntualizó que este posicionamiento no se ha modificado, de modo que, en palabras del mandatario, “el mensaje y el objetivo son claros: Groenlandia debe ser asumida y gobernada por Estados Unidos. Lamentablemente, esto sigue siendo válido y no ha cambiado”. El líder groenlandés agregó además que la parte estadounidense “busca vías” para obtener el control y la propiedad de la isla, según consignó la fuente.

El medio detalló que Nielsen denunció una concepción de Groenlandia por parte de Estados Unidos como si se tratara “de una mercancía” disponible para la compra, e incluyó una acusación sobre la proliferación de comentarios donde se menciona la opción de adquisición o anexión del territorio ártico, apelando como justificación al interés geopolítico de Rusia y China en la región. El responsable político criticó el tono empleado en declaraciones recientes que, en su opinión, resultan condescendientes y provocan divisiones dentro de la sociedad groenlandesa, lo que afecta el ambiente social interno.

De acuerdo con el comunicado recogido en la cobertura periodística, Nielsen expuso que la incertidumbre derivada de esta situación tiene consecuencias palpables en la población. Manifestó que hay compatriotas que experimentan graves problemas de sueño y que los niños perciben la inquietud entre los adultos, generando un clima generalizado de inseguridad sobre el futuro inmediato. Estas circunstancias, expresó, constituyen una fuente de ansiedad constante para los habitantes de la isla.

Nielsen afirmó, en declaraciones atribuidas por el medio, que las amenazas y los mensajes orientados a la adquisición forzosa del territorio resultan “completamente inaceptables”, y subrayó que esta postura ha sido “dicha de forma clara y contundente” por parte de su administración. No obstante, reconoció que las declaraciones institucionales no bastan para frenar el avance de las aspiraciones estadounidenses, lo que motiva una estrategia destinada a reforzar los mecanismos de defensa de Groenlandia frente a posibles intentos de apropiación.

En la misma línea, el jefe del Ejecutivo groenlandés justificó la necesidad de cooperación con los Estados miembros de la Unión Europea y los aliados de la OTAN, presentado la colaboración internacional como una herramienta central para salvaguardar la autonomía insular. Según publicó el medio, destacó que ante el resurgimiento de las amenazas a principios de año, los países europeos integrantes de la OTAN y los líderes estatales ofrecieron respaldo inmediato a Groenlandia mediante pronunciamientos diplomáticos.

El dirigente groenlandés, reportó la fuente, evaluó positivamente el marco de contacto creado con representantes estadounidenses y daneses con el objetivo de gestionar la crisis, aunque subrayó que la situación sigue siendo grave para los ciudadanos de la isla. Si bien reconoció que el conflicto se canaliza actualmente mediante conductos diplomáticos apropiados, aseguró que el gobierno local mantendrá una postura firme para alcanzar soluciones tangibles.

En sus declaraciones más recientes, Nielsen insistió en la necesidad de unidad en diversos niveles: tanto en la alianza OTAN, en el seno de la Unión Europea, en el Reino de Dinamarca y entre los propios ciudadanos de Groenlandia. Enfatizó que preservar la cohesión se presenta como un elemento clave para proteger el estilo de vida y la autodeterminación en el territorio, mensaje que ratificó de forma reiterada en su intervención oficial.

A lo largo del comunicado, Nielsen dejó claro que la administración de Groenlandia continuará trabajando para blindar la integridad territorial y política de la isla, y reiteró que desde enero el apoyo internacional se plasmó en pronunciamientos concretos por parte de aliados europeos y de la Alianza Atlántica. Así, el gobierno groenlandés mantiene prioridad en la coordinación estrecha con Dinamarca y aliados internacionales, mientras se mantiene alerta ante cualquier desarrollo externo que pudiera implicar una amenaza para la autonomía del territorio ártico.

Tal como detalló el medio, el bloque gubernamental reafirma que la principal vía para hacer frente a la presión extranjera sigue orientada a la defensa institucional y la solidaridad entre los socios internacionales. Según el Ejecutivo, la unidad se presenta en este momento como el factor más importante para el futuro inmediato de Groenlandia en el contexto de las aspiraciones estadounidenses y el interés estratégico que la isla representa en la política global.