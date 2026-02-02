El Consejo General Farmacéuticos y Mugeju firman un nuevo concierto de prestación farmacéutica

La posibilidad de prorrogar el acuerdo por cuatro años adicionales después de su vencimiento en 2029 es uno de los puntos destacados del nuevo convenio firmado por la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Este documento establece las condiciones para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios a cerca de 90.000 mutualistas a través de la red de 22.231 farmacias comunitarias distribuidas por todo el país, según publicó el medio.

De acuerdo con lo informado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el acuerdo firmado abarca desde 2026 hasta 2029 y su entrada en vigor se realizó el 1 de enero. Este nuevo concierto reemplaza al que estaba vigente desde 2017, cuya prórroga se extendió hasta 2025 a raíz de la pandemia, según detalló el mismo organismo. La gerente de Mugeju, Juana María Gómez, junto al presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, formalizaron la firma en la sede de la institución farmacéutica el lunes 2 de febrero.

El documento concreta la colaboración profesional entre la Mutualidad y las farmacias en la dispensación de medicamentos, fórmulas magistrales y preparados oficinales, productos sanitarios, alimentos dietéticos y vacunas antialérgicas o bacterianas. El acuerdo limita estos servicios a aquellos productos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y prescritos mediante receta oficial de la Mutualidad, conforme a la regulación vigente y al marco del concierto, según consignó el Consejo General.

La nueva alianza establece que los beneficiarios de Mugeju podrán acceder a los servicios farmacéuticos en cualquiera de las oficinas de farmacia legalmente constituidas en España, en las mismas condiciones que los usuarios del Sistema Nacional de Salud. El presidente del Consejo General, Jesús Aguilar, afirmó que “el nuevo concierto es un ejemplo de la buena relación y el entendimiento entre ambas instituciones para ofrecer a los cerca de 90.000 beneficiarios de Mugeju la mejor asistencia farmacéutica a través de las 22.231 farmacias comunitarias y los 54.972 farmacéuticos que ejercen su labor en las mismas”.

La gerente de Mugeju, Juana María Gómez, subrayó la importancia de los compromisos adquiridos a través del nuevo convenio, que representa la intención de fortalecer la cooperación y mejorar la coordinación entre ambas entidades, según reportó el medio. Gómez sostuvo que este acuerdo responde a la voluntad conjunta de ambas partes para asegurar la mejora continua en la prestación farmacéutica dirigida a los mutualistas.

El documento firmado también contempla el desarrollo de nuevas iniciativas por parte de la profesión farmacéutica y la mutualidad en materia de prevención y promoción de la salud. Las actividades previstas incluyen esfuerzos para favorecer el seguimiento y la adherencia a los tratamientos médicos, así como la realización de acciones específicas por parte de las farmacias comunitarias enfocadas en la promoción del uso racional del medicamento, según apuntó el Consejo General Farmacéutico.

A lo largo de los próximos años, las dos instituciones mantendrán la colaboración para adaptar la oferta de servicios farmacéuticos a las necesidades de los mutualistas, atendiendo siempre a las condiciones establecidas para la prestación pública de medicamentos y productos sanitarios, detalló el Consejo General. Todo este marco busca mantener la continuidad y la calidad de la atención farmacéutica ofrecida al colectivo de Mugeju por la red nacional de farmacias.

Adicionalmente, el acuerdo estipula que cualquier modificación en la normativa de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud que afecte a los mutualistas será incorporada al concierto mediante los mecanismos previstos en el propio documento, asegurando así la actualización constante del servicio dispensado, según informó el medio.