El CERMI lanza una campaña por los 20 años de la Convención de la ONU sobre los Derechos de Personas con Discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) propone que el Proyecto Palestra Convención ONU se convierta en un foro de reflexión crítica, donde se analicen los efectos de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde su entrada en vigor en España y se formulen propuestas de futuro. Según detalló el propio CERMI, este proyecto se alinea con el vigésimo aniversario del tratado internacional, instaurado en España en 2008 tras su adopción mundial en 2006, y pretende examinar logros, obstáculos y el cumplimiento de derechos fundamentales.

Tal como publicó el CERMI, la campaña nacional arrancará en 2026 y tendrá una marcada presencia digital, utilizando la etiqueta #PalestraConvencionONU como vía principal de difusión en redes sociales. El objetivo central de esta iniciativa es sensibilizar sobre la importancia de la Convención, subrayar su carácter jurídicamente vinculante y potenciar la percepción de los derechos humanos en la agenda pública española. De acuerdo con lo anunciado, la propuesta espera resaltar tanto los avances conseguidos como los desafíos persistentes ligados al pleno desarrollo y aplicación de este instrumento legal.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad representa el primer gran tratado global en materia de derechos humanos en el siglo XXI. CERMI indicó que su ratificación marcó un antes y un después en aspectos jurídicos, políticos y sociales enfocados en dignidad, igualdad y libertad para las personas con discapacidad. A dos décadas de su implementación a nivel nacional, la organización considera necesario evaluar en profundidad el impacto efectivo del tratado y repensar estrategias para abordar los compromisos pendientes.

Según reportó el Comité, la campaña difundirá, de manera sistemática, mensajes mensuales organizados en torno a temas fundamentales: la exigibilidad de los derechos, el paso del modelo asistencial a uno basado en la autonomía, la necesidad de una educación inclusiva, la relevancia de la capacidad jurídica, el papel que desempeñan las asociaciones y las responsabilidades legales del Estado en las áreas legislativa, administrativa y presupuestaria.

El CERMI destacó que estos enfoques buscan fortalecer la concienciación social sobre el estatus vinculante de la Convención y su relevancia para el reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, especificó que la iniciativa pretende consolidar un marco de análisis sobre las obligaciones que afectan tanto a los poderes públicos como a la sociedad española en su conjunto.

El medio consignó también que el movimiento asociativo desempeña un papel clave en este proceso, sirviendo como canalizador de propuestas y evaluciones, así como impulsor de la aplicación real y efectiva de los derechos consagrados en la Convención de la ONU. El Comité recalcó la importancia de mantener un seguimiento constante y un abordaje estructurado que permita visibilizar aquellos aspectos en los que se han producido avances y las áreas que aún requieren una mejora sustancial en términos de políticas públicas y recursos.

La organización concluyó que el Proyecto Palestra Convención ONU se perfila como un espacio abierto que invita a la participación y la reflexión, con la finalidad de dar respuesta a las cuestiones pendientes e incidir en la mejora de las condiciones de vida, la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en España, de acuerdo con lo informado por el propio CERMI.