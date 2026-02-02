El Atlético se refuerza con Ademola Lookman y Obed Vargas

Ademola Lookman fue el encargado de anotar los tres goles que otorgaron a la Atalanta el título de la Liga Europa 2023-24, el primero logrado por esa entidad, en una final frente al Bayer Leverkusen que hasta ese momento mantenía el invicto. Ese desempeño impulsó su llegada al Atlético de Madrid junto a Obed Vargas, mediocentro procedente del Seattle Sounders, después de completar ambos las pruebas médicas y firmar contratos por cuatro años y medio, hasta el 30 de junio de 2030. Según informó el Atlético de Madrid, las dos nuevas incorporaciones respaldan la decisión del club por fortalecer su plantilla durante el periodo de traspasos invernal, tras sumar varias bajas recientes.

El medio Atlético de Madrid detalló que el fichaje de Lookman se concretó tras el acuerdo alcanzado inicialmente con el Atalanta y después de superar las evaluaciones físicas correspondientes. La confirmación final del traspaso y la firma del contrato se realizó en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en presencia del consejero delegado del club madrileño, Miguel Ángel Gil Marín. Respecto a la presentación de Vargas, el club rojiblanco anunció poco después el acuerdo definitivo con el Seattle Sounders, sellando la incorporación del centrocampista de 20 años, también hasta el verano de 2030.

Sobre Ademola Lookman, el Atlético reportó que se trata de un jugador de 28 años capaz de desempeñarse tanto en el ataque por ambas bandas como en la posición de segundo punta. Su velocidad y habilidad para el desmarque le otorgan versatilidad dentro del campo, destacando tanto en posiciones naturales como a pierna cambiada. Lookman nació en Wandsworth (Reino Unido) y realizó su formación inicial en el Waterloo FC y el Charlton Athletic, donde debutó con el primer equipo el 3 de noviembre de 2015. Posteriormente, su trayectoria incluyó etapas en el Everton, RB Leipzig, Fulham y Leicester City, antes de su llegada al Atalanta en el verano de 2022.

Jugando con el equipo de Bérgamo, Lookman sumó 137 partidos oficiales, en los que marcó 55 goles y dio 27 asistencias, según consignó el Atlético de Madrid. Además de su importancia durante la campaña europea, el futbolista ha tenido presencia internacional. En divisiones formativas representó a Inglaterra y conquistó la Copa del Mundo Sub-20 en 2017. El 25 de marzo de 2022, Lookman debutó con la selección absoluta de Nigeria, acumulando hasta la fecha 41 encuentros y 11 tantos convertidos, según destacó el club.

En cuanto a Obed Vargas, la institución informó que nació en Anchorage, Alaska, y optó por la nacionalidad mexicana. Formado en las bases del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance, Vargas debutó en la Major League Soccer el 23 de julio de 2021, transformándose en el tercer futbolista más joven en alcanzar la liga estadounidense, según consignó el Atlético de Madrid. Entre todas las competiciones oficiales con el conjunto de Seattle, sumó 158 partidos, 8 goles y 11 asistencias, logrando además los títulos de la CONCACAF Champions League en la temporada 2021-22 y la Leagues Cup en 2025. El club madrileño recordó que Vargas enfrentó al Atlético en el último Mundial de Clubes de la FIFA, disputado en suelo estadounidense, y que su primer partido con la selección de México ocurrió el 15 de octubre de 2024 frente a Estados Unidos, en el estadio Akron de Guadalajara.

El arribo de ambos futbolistas representa una respuesta a las bajas sufridas por el Atlético de Madrid en semanas recientes, según explicó el propio club. Durante este periodo, la plantilla perdió a Javi Galán, quien se trasladó al CA Osasuna; Carlos Martín, cedido al Rayo Vallecano; Conor Gallagher, que se vinculó al Tottenham; y Giacomo Raspadori, cuyo destino fue el Atalanta. Las incorporaciones de Lookman y Vargas apuntan a cubrir esos huecos y aportar refuerzos tanto en el ataque como en la medular del equipo.

Con estos movimientos, el Atlético de Madrid concluye dos operaciones estratégicas durante la ventana invernal, presentando ante su afición a un extremo destacado en la escena europea y a un joven mediocampista que ya suma experiencia internacional y títulos en el continente americano, según publicó el club rojiblanco. La decisión de sumar a jugadores provenientes de campeonatos y contextos distintos refleja la apuesta del club por ampliar su abanico de soluciones en la plantilla de cara a los objetivos de la temporada.