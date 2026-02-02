El Atlético se refuerza con Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas

La confirmación de la llegada de Rodrigo Mendoza se realizó pasada la medianoche por parte del Atlético de Madrid, que comunicó que el centrocampista procedente del Elche firmó un contrato de cinco temporadas y media, asegurando su permanencia en el club hasta el 30 de junio de 2031. Según informó el propio Atlético de Madrid, Mendoza, nacido en Molina de Segura y con 20 años recién cumplidos, inició su carrera en las categorías inferiores del Elche en 2019 y desde su debut con el primer equipo en noviembre de 2022, sumó 71 partidos como futbolista profesional, aportando seis goles y tres asistencias. El club rojiblanco también destacó que cuenta con cuatro participaciones con la selección Sub-21 de España. La noticia principal que acompaña esta incorporación es el anuncio del fichaje de Ademola Lookman y Obed Vargas, quienes llegan para reforzar la plantilla rojiblanca durante las próximas temporadas.

De acuerdo con la información publicada por el Atlético de Madrid, Ademola Lookman, de nacionalidad nigeriana y nacido en Wandsworth, Reino Unido, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030, después de superar el examen médico correspondiente en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante la presencia de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club. El extremo de 28 años llega tras una etapa destacada en la Atalanta, donde contribuyó en la obtención del primer título continental del club, la Liga Europa 2023-24. Su participación en la final fue decisiva, consiguiendo anotar los tres goles que le dieron la victoria al equipo de Bérgamo ante el Bayer Leverkusen. Su trayectoria incluye pasos por las filas del Charlton Athletic, Everton, Leipzig, Fulham y Leicester City, antes de su desembarco en el fútbol italiano en 2022.

Lookman, según detalló el club colchonero, es capaz de desempeñarse como segundo delantero o extremo, tanto a pierna natural como cambiada. Durante su tiempo en la Atalanta jugó 137 encuentros oficiales, marcó 55 goles y entregó 27 asistencias, consolidando una influencia significativa en los logros del equipo. En su etapa formativa fue internacional con Inglaterra en divisiones juveniles y formó parte del equipo que se proclamó campeón del Mundial Sub-20 en 2017; más adelante, el 25 de marzo de 2022, debutó con la selección absoluta de Nigeria, con la que ha sumado 41 apariciones y 11 tantos hasta la fecha.

Por otra parte, el mismo Atlético de Madrid anunció la contratación de Obed Vargas, mediocampista de 20 años nacionalizado mexicano, cuyo vínculo con el club se extiende hasta el 30 de junio de 2030. Vargas, originario de Anchorage, Alaska, y formado en las categorías juveniles del Seattle Sounders y Tacoma Defiance, hizo su debut profesional en la MLS el 23 de julio de 2021, entrando en la historia del campeonato como el tercer jugador más joven en estrenarse. Según reportó el club madrileño, Vargas disputó un total de 158 partidos oficiales con el Seattle Sounders, registrando ocho goles y once asistencias, y logró dos títulos: la CONCACAF Champions League en la temporada 2021-22 y la Leagues Cup en 2025. En el verano anterior al fichaje, enfrentó al Atlético en el Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. El seleccionado mexicano debutó con el combinado nacional el 15 de octubre de 2024 en un partido de preparación ante Estados Unidos en Guadalajara.

El Atlético de Madrid, tras oficializar estas operaciones, consolidó tres nuevas incorporaciones en el mercado de invierno, al tiempo que informó la salida de cuatro futbolistas de la plantilla principal: Javi Galán se incorporó a CA Osasuna, Carlos Martín fue cedido al Rayo Vallecano, Conor Gallagher se vinculó al Tottenham y Giacomo Raspadori regresó a la Atalanta. Tal como consignó el club, la llegada de Lookman, Mendoza y Vargas apunta a reforzar áreas concretas del equipo de cara a la segunda parte de la temporada.

Entre los fichajes, destaca la aportación de Lookman al panorama internacional y de clubes, subrayada por su desempeño en la Atalanta, en la que resultó líder ofensivo y decisivo en la consecución del título continental. Según publicó el club, la dirección deportiva valoró su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones en el frente de ataque y su aportación de velocidad.

En el caso de Obed Vargas, el Atlético remarcó su polivalencia y juventud, sobresaliendo tanto en la MLS como en competiciones internacionales de clubes de la región de la CONCACAF. Por su parte, Rodrigo Mendoza representa una apuesta del club rojiblanco en el medio campo, tras su evolución en el Elche y experiencia con la selección española sub-21.

Las incorporaciones presentadas cubren vacantes producidas por salidas recientes y refuerzan la estrategia deportiva del Atlético de Madrid durante el presente mercado invernal, según expone el comunicado oficial de la entidad colchonera.