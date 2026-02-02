Dora Postigo y Nicolás Martos, nueva pareja sorpresa. Las familias de Raphael y Miguel Bosé, unidas por el amor

El vínculo sentimental entre Dora Postigo y Nicolás Martos ha captado atención al unir a dos figuras de ascendencia artística destacada, extendiendo la tradición cultural de las familias Bosé y Martos. La conexión entre ambos, confirmada públicamente a través de mensajes y fotografías en redes sociales, representa un nuevo punto de encuentro entre dos de las sagas artísticas más influyentes del panorama español, según informó Informalia.

Dora Postigo, hija de la fallecida modelo y cantante Bimba Bosé —quien murió en 2017 debido a un cáncer—, pertenece a una línea familiar marcada por personalidades como su tío abuelo Miguel Bosé, su abuela Lucía Dominguín y su bisabuela Lucía Bosé, actriz italiana. Por parte de los Dominguín, también forma parte de una estirpe ligada a la tauromaquia con su bisabuelo Luis Miguel Dominguín, reconoció Informalia. Por el otro lado, Nicolás Martos es hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta, y nieto del cantante Raphael, considerado una leyenda dentro de la música en España. La separación de sus padres se produjo en 2015 después de trece años de matrimonio, detalló el mismo medio.

La relación entre Postigo y Martos ha dado lugar a multitud de especulaciones debido al inusual cruce entre dos destacados linajes artísticos y también por la forma en que gestionan su presencia en la esfera pública. Según publicó Informalia, la pareja no ha hecho apariciones conjuntas en eventos públicos, pero sí ha compartido comentarios y fotografías en sus respectivas cuentas de Instagram. Entre los ejemplos mencionados por el medio, destaca una publicación en la que Nicolás aparece posando frente a una tienda de souvenirs, simulando una faena taurina con su abrigo. Dora Postigo respondió a la imagen con el comentario "mi torero" y posteriormente difundió un selfie junto a Martos, hijo de la actriz reconocida por su papel en 'Padre no hay más que uno', de acuerdo con Informalia.

Pese a la proyección mediática de sus familias, Nicolás Martos se ha mantenido fuera del foco informativo. Su trayectoria inclina la balanza hacia el arte y el cine, donde desarrolla actividades con discreción y lejos de la atención masiva, explicó Informalia. Dora Postigo, en contraste, ha optado por seguir el ejemplo musical de sus antepasados y cuenta con un recorrido ascendente en la industria. A sus 21 años, se prepara para participar en el Benidorm Fest con una cumbia titulada 'Rakatá', un evento que, según detalló Informalia, podría suponer un paso importante para su reconocimiento.

En lo que respecta a la vida afectiva de ambos, Informalia expuso que poco se conoce acerca de relaciones previas de Nicolás Martos. Por su parte, la hija de Bimba Bosé finalizó hace pocos meses una relación estable con Miguel Bustamante Martín, hijo de la periodista Marta Robles, con quien estuvo vinculada durante más de dos años. El medio consignó que esta ruptura se produjo a principios de 2024.

A través de interacciones públicas en las plataformas digitales, Dora y Nicolás han convertido sus cuentas personales en un reflejo del momento que atraviesan, optando por la exposición selectiva de aspectos personales pero manteniendo la atención mediática enfocada en sus trayectorias individuales. Informalia detalló que, a pesar de la familiaridad de sus apellidos y la celebridad de sus progenitores y abuelos, ambos han optado por desarrollar su carrera profesional en arte y música abordando retos particulares y within ambientes diferentes.

La historia común que ahora construyen Postigo y Martos refuerza la interconexión entre las sagas Bosé y Martos, dos linajes cuya influencia perdura a través de diferentes generaciones y disciplinas, según reflejó Informalia.