Delcy Rodríguez recibe en Caracas a la enviada de Trump para Venezuel

Laura Dogu, quien llegó recientemente a Caracas en calidad de encargada de negocios al frente de la Unidad de Asuntos para Venezuela de Estados Unidos, ha participado en una reunión clave con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, destinada a definir acuerdos bilaterales mientras ambos países experimentan un acercamiento diplomático posterior a una crisis institucional. Según informó el medio venezolano a través de declaraciones oficiales del ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, este encuentro se desarrolló el lunes en el Palacio de Miraflores.

De acuerdo con las autoridades venezolanas citadas por el medio, Dogu sostuvo el encuentro con Rodríguez como parte de una agenda de trabajo enmarcada en la búsqueda de normalización de relaciones entre Caracas y Washington. La visita de Dogu, quien asumió el cargo tras la partida de John McNamara y cuenta con antecedentes diplomáticos en Honduras y Nicaragua, así como con experiencia en seguridad y política exterior en instituciones estadounidenses, señala una intención compartida de continuar el diálogo diplomático.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela, según detalló el medio, había comunicado anteriormente que Dogu reemplazaría a McNamara en el cargo después de que este último realizara visitas exploratorias a Caracas. Las autoridades informaron que las gestiones de McNamara estuvieron dirigidas a una evaluación sobre la posible restauración gradual de las operaciones diplomáticas de ambas embajadas en las capitales respectivas.

El medio venezolano recogió también la información sobre los gestos de acercamiento recientes entre ambos gobiernos. El Ejecutivo venezolano ha dado pasos como el inicio de compras de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, así como la liberación progresiva de personas detenidas, entre ellas ciudadanos extranjeros y nacionales de Venezuela.

La reunión entre la dirigente interina venezolana y la alta funcionaria estadounidense ocurre en un contexto político marcado por la reciente captura del presidente Nicolás Maduro, el 3 de enero, durante una intervención militar de Estados Unidos, lo que llevó a Delcy Rodríguez a asumir temporalmente la jefatura del Estado. Según publicó el medio, como parte de la restructuración y los intentos de retomar el vínculo bilateral, el Gobierno de Venezuela también confirmará la futura llegada de un equipo propio a Washington para continuar las gestiones diplomáticas.

El medio detalló que Laura Dogu, como máxima representante estadounidense en Caracas, dispone de un perfil que incluye su paso por la jefatura de la Oficina para la Recuperación de Rehenes del FBI y un papel relevante como asesora de política exterior del Estado Mayor del Ejército estadounidense. Su trayectoria sugiere, según las autoridades venezolanas mencionadas por el medio, la relevancia del momento actual para ambas administraciones y su probable voluntad conjunta de avanzar en acuerdos operativos.

Sobre la agenda inmediata posterior a la crisis institucional generada tras la captura de Maduro, el medio consignó que el Gobierno estadounidense y el venezolano coordinan pasos dirigidos tanto a la liberación de detenidos como a facilitar las ventas de crudo, en un esfuerzo pensado para reestablecer algunos vínculos económicos interrumpidos durante los últimos años de distanciamiento diplomático.

Por otra parte, según agregó el medio venezolano, la formalización de los intercambios diplomáticos entre ambas partes forma parte de una estrategia gradual, en la que se exploran posibilidades para la restitución plena de relaciones bilaterales, tomando como referencia la presencia física de diplomáticos en ambas capitales y la reanudación progresiva de actividades consulares y comerciales.

Miguel Pérez Pirela, en sus mensajes a través de redes sociales replicados por el medio, señaló que la reunión entre Rodríguez y Dogu responde al interés conjunto de avanzar en la agenda de trabajo entre los dos países, abriendo un ciclo de contactos orientados a estabilizar el escenario político e institucional y buscar una salida consensuada a los conflictos abiertos en los últimos meses.

Los movimientos diplomáticos recientes, publicó la fuente, ilustran una fase de distensión que no se registraba entre Venezuela y Estados Unidos desde hace años. El trasfondo inmediato, dominado por el cambio inesperado en la conducción del poder en Venezuela y los efectos derivados de la operación militar estadounidense sobre la figura de Maduro, provee un contexto en el cual las partes intentan relanzar el diálogo a partir de intereses estratégicos y la revisión mutua de condiciones para una mayor cooperación.