(Crónica) El Mallorca sale del descenso a costa del Sevilla y mete al Rayo en peligro

La definición del encuentro en el recinto de Son Moix llegó con un gol de Pablo Torre, quien ingresó desde el banquillo para sellar la ventaja del Mallorca sobre el Sevilla en los minutos finales. Con esta victoria el conjunto balear alcanzó los 24 puntos, igualando al Sevilla en la clasificación, y consiguió dejar atrás los puestos de descenso en la tabla de LaLiga EA Sports. El resultado, según informó Europa Press, situó al Rayo Vallecano en zona de peligro al verse superado por el Mallorca.

El medio Europa Press detalló que el partido correspondiente a la vigésima segunda fecha comenzó con el Mallorca ejerciendo presión ofensiva desde los primeros minutos, con Jan Virgili generando dos ocasiones claras: primero, un disparo que obligó al guardameta griego Odisseas Vlachodimos a intervenir, seguido de una acción en la que el extremo solicitó penalti por una entrada de Carmona. El árbitro determinó continuar el juego hasta que una revisión del VAR llevó a la señalización de la pena máxima. Vedat Muriqi ejecutó el penalti y puso el 1-0 en el marcador en el minuto 26, sorprendiendo a Vlachodimos con su lanzamiento.

El Sevilla reaccionó antes de la pausa, pese al golpe del penalti en contra. Un robo de balón en la zona de tres cuartos, protagonizado por Peque, generó una oportunidad que terminó en los pies de Neal Maupay. En su debut como jugador sevillista, el franco-argentino remató al ángulo izquierdo de la portería de Leo Román, igualando el partido en el minuto 45+1, según consignó Europa Press.

Tras el descanso, la dinámica favoreció nuevamente al Mallorca. El conjunto dirigido por Jagoba Arrasate generó dos ataques consecutivos, primero con Muriqi rozando el gol tras superar al portero rival y luego con un testarazo detenido por Vlachodimos. Poco después, Samú Costa, tras recibir un pase de Virgili, marcó el 2-1 en el minuto 53, colocando nuevamente a los locales en ventaja, reportó Europa Press.

La presión del equipo balear continuó, ampliando la diferencia en el minuto 74. En esa jugada, un centro al área de Samú Costa encontró al propio Muriqi, cuyo remate, desviado sutilmente por Sergi Darder, concluyó en el tercer tanto para el Mallorca. Ya en el tiempo añadido, Pablo Torre aprovechó su incorporación al campo para firmar el cuarto y definitivo gol (minuto 94).

Según Europa Press, este resultado tuvo un impacto inmediato en la clasificación: el Mallorca salió de la zona roja, mientras el Rayo Vallecano pasó a ocupar posiciones de descenso. Además, el Sevilla interrumpió su racha de dos jornadas puntuando y quedó con 24 unidades, las mismas que el conjunto balear. El Mallorca, por su parte, superó en dos puntos al primer equipo situado entre los puestos de riesgo.

La crónica del medio también enfatizó las consecuencias de la jornada para los equipos involucrados: el Mallorca salió fortalecido en la lucha por evitar el descenso, el Sevilla se vio alcanzado en la tabla y el Rayo Vallecano, tras el resultado, quedó involucrado directamente en la pelea por la permanencia.

Los goles y el desempeño de protagonistas como Muriqi, Costa, Darder y Torre resultaron determinantes para el desarrollo y desenlace del encuentro, en tanto que el tanto de Maupay, quien destacó en su debut oficial, representó el único consuelo para el club sevillano.

Europa Press destacó la eficacia mallorquinista a la hora de concretar sus oportunidades y la capacidad del equipo para controlar los tiempos del partido, tanto en ataque como en defensa, consolidando una actuación que les permite mirar el futuro inmediato de LaLiga EA Sports con una mejor perspectiva.

El resultado del lunes marcó un punto de inflexión en la zona baja de la clasificación. El Mallorca, ahora fuera de los puestos peligrosos, igualó en puntos al Sevilla y dejó al Rayo Vallecano con la necesidad de revertir su situación en las próximas fechas, según recopiló Europa Press.