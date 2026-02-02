Agencias

(Crónica) El colista Mirandés corta la buena racha del Málaga

Un doblete de Carlos Fernández dio el triunfo al conjunto local, que rompe una larga serie de derrotas y mantiene viva la lucha por la permanencia, mientras el club andaluz ve frustradas sus opciones de subir en la clasificación

Carlos Fernández permitió que el Mirandés sumara su primera victoria después de siete jornadas, aportando dos goles decisivos y dando un respiro al equipo en la lucha por evitar el descenso. Según informó Europa Press, el delantero resultó determinante en el triunfo por 2-1 del conjunto jabato frente al Málaga CF en el Estadio Municipal de Anduva, durante el cierre de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

El medio Europa Press detalló que el Mirandés supo resistir a la presión inicial del Málaga, que intentó imponer su superioridad en los primeros compases. El equipo dirigido por Jesús Galván se adelantó en el minuto 22 gracias a la conexión entre Selvi Clua, quien centró al área, y Carlos Fernández, que batió a Alfonso Herrero para poner el 1-0 en el marcador. Esta ventaja llegó luego de varias intentonas visitantes en busca de abrir pronto el tanteo.

En la segunda mitad, el Mirandés estuvo cerca de aumentar la diferencia. Europa Press relató una acción en la que Carlos Fernández dispuso de una nueva ocasión para firmar su segundo gol, aunque Carlos Puga intervino salvando a su equipo sobre la línea. La reacción del Málaga se hizo efectiva tras una imprecisión en la salida de balón de Juanpa, circunstancia que Aarón Ochoa aprovechó para igualar el duelo en el minuto 59.

A medida que avanzó el encuentro, ambos equipos trataron de desbloquear el empate sin éxito claro hasta que, en el minuto 88, el árbitro sancionó penalti favorable al Mirandés. Según publicó Europa Press, la infracción se produjo tras un empujón y caída de Carlos Puga sobre Cabello. Desde los once metros, Carlos Fernández resolvió con acierto y alcanzó su segundo tanto personal, asegurando los tres puntos para el equipo local.

Esta victoria permite al Mirandés romper una inercia negativa que venía arrastrando, aunque, de acuerdo con Europa Press, no logra abandonar el último puesto de la tabla clasificatoria. El club de Miranda de Ebro suma 20 puntos, todavía a siete unidades de la zona de salvación, por lo que la pelea por la permanencia continúa abierta.

El Málaga, que partía con posibilidades de regresar a la tercera posición y mantener su impulso en el campeonato, permanece en la sexta posición tras la derrota, con 38 puntos. Europa Press informó que esta puntuación les iguala con Córdoba y Burgos, ambos fuera de los puestos de 'playoff' de ascenso, y mantiene a los andaluces a cuatro puntos de las plazas de ascenso directo.

Los resultados de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion, consignados por Europa Press, incluyen el empate entre Real Sociedad B y Las Palmas (1-1) el viernes. El sábado, Albacete superó a Zaragoza por 2-0, Burgos venció a Leganés 2-1, Deportivo de La Coruña se impuso 1-0 sobre Cultural Leonesa y Córdoba derrotó a Valladolid 3-1. El domingo, Almería venció 4-2 a Ceuta, Eibar ganó a Sporting de Gijón 1-0, Castellón logró un 2-0 frente a Andorra, Huesca se impuso 1-0 a Cádiz y Granada derrotó por la mínima a Racing de Santander.

El resultado del lunes cerró una jornada que deja tanto a Mirandés como a Málaga replanteando sus estrategias para las próximas fechas de la competición, conforme a lo reportado por Europa Press.

