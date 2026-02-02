Ayuso critica que se le acuse de "confrontar" con el Gobierno con la misa de La Almudena: "Yo no mando en la Iglesia"

“¿A mí de qué me sirve que se celebren las dos de manera simultánea? No sé qué tengo que ganar en nada de eso”, expresó Isabel Díaz Ayuso en referencia a la coincidencia entre la misa en la Catedral de La Almudena por las víctimas de Adamuz y el funeral celebrado en Huelva con la presencia de los Reyes. La presidenta de la Comunidad de Madrid vinculó el debate al cuestionamiento sobre su gestión y a las críticas sobre su relación con el Gobierno central, afirmando que no tuvo injerencia en la decisión sobre la fecha de la eucaristía. Según consignó Europa Press, Ayuso defendió que la determinación del calendario de celebraciones religiosas compete exclusivamente a la Iglesia.

En declaraciones difundidas por Europa Press, Ayuso cuestionó que se le acuse de utilizar la misa como herramienta de confrontación con el presidente Pedro Sánchez y el Ejecutivo central. “Que alguien me explique por qué pedir que haya una misa por los muertos en los trenes es confrontar con Sánchez. ¿Qué tendrá que ver este señor conmigo en esta situación? No lo logro entender”, manifestó la presidenta madrileña durante una entrevista concedida a Telecinco.

El medio Europa Press detalló que Ayuso insistió en que su actuación se limitó a solicitar al Arzobispado de Madrid la organización de la eucaristía por las víctimas, subrayando que la posterior elección de la fecha recayó en la autoridad eclesiástica. “Yo no mando en la Iglesia católica, yo no mando en la Almudena, yo no mando en el Arzobispado”, reiteró Ayuso.

Según publicó Europa Press, la presidenta autonómica consideró desproporcionado el hecho de que la celebración de la misa derivara en insultos y la tildaran de “asesina”. Lamentó que se utilizara el dolor de quienes perdieron la vida para lanzar ataques contra el gobierno madrileño y reiteró su desconcierto ante los señalamientos dirigidos a su administración. Criticó también que, mientras se acusa a su gestión por estos motivos, el Gobierno central realiza “todo tipo de barbaridades y de atropellos con impunidad” y articula “operaciones de Estado que han dado la vuelta al mundo”.

En el mismo espacio, Ayuso manifestó que a las comunidades autónomas se les exige silencio ante decisiones como los cambios en el sistema de financiación, que —según señaló— buscan beneficiar “la corrupción nacionalista en Cataluña”. Añadió que si desde las autonomías se expresa desacuerdo, se interpreta como un gesto de confrontación. En sus palabras, “así estamos todo el día, cuando a nosotros nos boicotean planes y proyectos”.

En relación a su postura frente al Gobierno central, Ayuso remarcó que la verdadera discrepancia surge a partir de actuaciones como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien calificó como “un delincuente” por supuestamente haber empleado información privada para perjudicar a un adversario político. Según Ayuso, esa conducta representa una “operación que no tiene cabida”. La presidenta madrileña afirmó que desde el Ejecutivo central se pretende imponer silencio a la oposición y citó una frase atribuida a la ministra María Jesús Montero: “Os vamos a barrer”.

De acuerdo con la información de Europa Press, Ayuso sostuvo que las acusaciones de estar enfrentada con el Gobierno por la misa carecen de fundamento. Insistió que su administración se limitó a solicitar un acto religioso en memoria de las víctimas de Adamuz y que la Iglesia decidió de forma autónoma sobre su celebración.