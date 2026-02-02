Avianca reactivará la ruta Madrid-El Salvador a partir de la próxima temporada de verano

La aerolínea colombiana Avianca expuso durante la Feria Internacional de Turismo Fitur 2026 el balance de su operación transatlántica, que entre enero y septiembre de 2025 logró transportar a más de un millón de pasajeros en sus rutas entre Europa y Latinoamérica, con un crecimiento del 21% respecto al mismo periodo del año anterior. Según informó Avianca, más de 800.000 de estos viajeros tuvieron origen o destino en España, lo que representó un incremento del 12%. En ese contexto, la compañía anunció el retorno de su ruta directa entre Madrid y El Salvador a partir del verano próximo, una decisión que busca reforzar la conectividad entre ambos continentes.

De acuerdo con la información difundida por Avianca durante el evento, la reapertura de la ruta Madrid-El Salvador se enmarca en la estrategia de fortalecer a España como punto clave de conexión para el tráfico aéreo hacia Latinoamérica. Tal como reportó Avianca en Fitur 2026, el anuncio de la reactivación coincidió con el interés manifestado por cerca de 3.500 visitantes que acudieron al estand de la compañía en el recinto ferial.

El medio consignó que, en la actualidad, la empresa opera más de 50 enlaces semanales entre destinos europeos y diferentes ciudades latinoamericanas. España figura como uno de los mercados de mayor relevancia para Avianca en la región, con una red compuesta por 26 vuelos semanales entre Madrid y Bogotá, siete frecuencias entre Barcelona y Bogotá, cuatro entre Madrid y Medellín, y tres entre Madrid y Cali. A esto se suman siete vuelos semanales desde Londres y otros siete desde París hacia la capital colombiana, detalló la propia compañía durante la feria.

La estrategia de Avianca también contempla la conexión de Europa con más de 80 destinos repartidos en más de 25 países a través de su centro de operaciones en Bogotá. La aerolínea remarcó durante Fitur que el hub colombiano facilita tanto el tráfico con el resto de Sudamérica y Centroamérica como el acceso a una amplia red internacional, lo que contribuye a posicionar a la firma como uno de los actores principales en la conectividad transatlántica.

Uno de los ejes que sostienen la propuesta de Avianca para las rutas de largo alcance es la experiencia Business Class Insignia by Avianca, orientada a los pasajeros premium que buscan servicios diferenciados. Según explicó la compañía en el evento, esta categoría incluye asientos totalmente reclinables a 180º, mayor privacidad a bordo y una oferta gastronómica de autor. Este servicio busca responder a la demanda de usuarios corporativos y viajeros de alto perfil, especialmente en trayectos entre Europa y América Latina.

El director de ventas de Avianca para Europa y Norteamérica, Rolando Damas, resaltó que España continúa como un mercado central para el crecimiento de la aerolínea, aportando una parte significativa del total de pasajeros transportados. “Solo entre enero y septiembre de 2025, transportamos más de un millón de pasajeros en estas rutas transatlánticas, con un crecimiento de 21%; y más de 800.000 de ellos volaron desde y hacia España, con un incremento de 12%”, declaró Damas, según consignó el medio.

Avianca señaló que la reactivación de la ruta directa Madrid-El Salvador no solo favorecerá el vínculo turístico y comercial entre ambos países, sino que también permitirá ampliar las alternativas de conexión para los pasajeros entre Europa y distintos destinos de Centroamérica. La empresa destacó el fortalecimiento de España como una de sus plataformas clave para la expansión de su red en ambos lados del Atlántico.

Según reportó Avianca en Fitur 2026, la compañía continúa evaluando el comportamiento del mercado europeo y explorando nuevas oportunidades de crecimiento y mejora en la oferta de servicios, todo ello con el objetivo de consolidar su presencia como operador relevante en los viajes entre Europa y América Latina.