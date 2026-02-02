Agencias

Ascienden a seis las asesinadas este año por violencia de género, tras confirmar Igualdad el caso de Pontevedra

El Ministerio de Igualdad ha elevado a seis el número de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026 y a 1.349 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar el caso de la provincia de Pontevedra.

En este sentido, el departamento que dirige Ana Redondo ha informado de que la víctima es una mujer de 52 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 67 años, este domingo 1 de febrero. No tenía hijos menores de edad y no figuraban denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El cadáver de la mujer fue encontrado con heridas de arma blanca por su hermana en el domicilio de la víctima, en Mos (Pontevedra). El Instituto Armado recibió el aviso de lo sucedido a las 13:35 horas.

Mientras, horas después, el presunto autor del asesinato fue encontrado muerto en el municipio pontevedrés de Mos en la vivienda de la parroquia de Atios, en el vecino ayuntamiento de O Porriño, donde se había atrincherado.

Desde que comenzó 2026, el Ministerio de Igualdad ha confirmado víctimas por violencia de género en Jaén, Las Palmas, Cádiz, Badajoz, Málaga y Pontevedra.

Precisamente, el departamento que dirige Ana Redondo, ha convocado un comité de crisis este miércoles 4 de febrero para analizar los cinco asesinatos machistas de enero y dos de 2025, según avanzaron fuentes ministeriales a Europa Press.

El Comité se convoca cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el jueves 8 de enero para estudiar los crímenes machistas que tuvieron lugar en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado.

