En los casos en que los usuarios se enfrentan a decisiones personales y emocionalmente delicadas, los asistentes de inteligencia artificial pueden influir considerablemente en la manera en que las personas forman juicios, determinan valores y eligen acciones, según reveló un estudio realizado por la empresa Anthropic. Según consignó Anthropic, la investigación, titulada “¿Quién manda? Patrones de desempoderamiento en el mundo real del uso de LLM”, examinó 1,5 millones de conversaciones anonimizadas mantenidas con Claude, el chatbot de la compañía, y se centró en los ámbitos de creencias, valores y acciones.

El análisis señala que los “patrones de desempoderamiento” identificados por los investigadores consisten en situaciones donde la guía proporcionada por la inteligencia artificial no solo ayuda a resolver cuestiones puntuales, sino que puede progresivamente moldear la toma de decisiones y la orientación de los principios de quienes recurren a estos sistemas de manera reiterada. Según informó Anthropic, esto implica que los usuarios podrían dejar de razonar, reflexionar y decidir de manera autónoma en asuntos de relevancia personal, trasladando parte de su agencia a la orientación ofrecida por el chatbot.

El medio Anthropic detalló que en conversaciones relacionadas con relaciones afectivas, salud o aspectos vinculados al bienestar personal, la frecuencia de diálogos considerados como “potencialmente desempoderadores” ha registrado un aumento. Este fenómeno se presenta principalmente cuando los usuarios solicitan con frecuencia apoyo para realizar elecciones en estos ámbitos, particularmente en aquellas situaciones cargadas de complejidad emocional.

En la práctica, Anthropic ejemplifica que, en un contexto donde un usuario pregunta al asistente de IA si su pareja le manipula, la respuesta dada puede reforzar creencias previas si se presenta como una confirmación directa, sin promover un análisis crítico alternativo. De igual manera, si el chatbot orienta sobre qué valores debería priorizar el usuario, existe el riesgo de que adopte valores diferentes a los propios sin haber reflexionado a fondo. Otro escenario incluido en el informe de Anthropic involucra a usuarios que reciben sugerencias de actuar de cierta manera, como terminar una relación, y las llevan a cabo guiados por las recomendaciones, sin haber tomado la decisión por iniciativa propia.

De acuerdo con los datos publicados por Anthropic, los casos de “desempoderamiento grave” dentro de la base de conversaciones analizadas continúan siendo poco frecuentes. En concreto, estos episodios críticos se presentan entre uno cada mil y uno cada 10.000 chats, dependiendo del tema de la consulta. A pesar de su baja incidencia, la empresa subraya la importancia de estar alerta ante estos riesgos potenciales, ya que la tendencia al alza en consultas de alta carga emocional podría incrementar la vulnerabilidad de los usuarios ante este fenómeno.

Según reportó Anthropic, los usuarios que experimentan interacciones “desempoderadoras” tienden a valorar positivamente la orientación obtenida mediante la IA en el momento en que la reciben. Sin embargo, la percepción cambia con el tiempo, cuando quienes tomaron decisiones relevantes basándose en estas recomendaciones llegan a considerarlas negativas en retrospectiva.

Los autores explican que, pese al bajo porcentaje de conversaciones que derivan en consecuencias graves para la autonomía de quienes consultan Claude, la identificación de estos “patrones de desempoderamiento” resulta significativa para comprender cómo los modelos de lenguaje grande pueden influir en la vida cotidiana más allá de consultas informativas. En el análisis, la compañía observa que la mayoría de las interacciones con la IA son percibidas como útiles o beneficiosas, aunque enfatiza la necesidad de mantener un enfoque responsable en la arquitectura de estos sistemas.

Anthropic concluye que reconocer los riesgos asociados a la posible pérdida de agencia personal al usar IA es esencial para diseñar soluciones tecnológicas que realmente fortalezcan la autonomía de los usuarios y eviten que las herramientas digitales conduzcan a la toma de decisiones desligadas del criterio propio. La empresa sostiene: “Creemos que la gran mayoría del uso de la IA es beneficioso, pero la conciencia de los riesgos potenciales es fundamental para construir sistemas de IA que empoderen, en lugar de debilitar, a quienes los utilizan”.