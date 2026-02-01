Sánchez garantiza la revalorización de las pensiones "con o sin el PP": "Este compromiso lo vamos a cumplir"

Durante su participación en un acto en Teruel, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiteró ante un grupo de jubilados su promesa de incrementar las pensiones, independientemente del respaldo parlamentario del Partido Popular. En el evento, Sánchez subrayó: “Yo les digo a los jubilados y jubiladas de Aragón y de toda España que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos siete años cuando yo he estado al frente del Gobierno de España. Ese compromiso lo vamos a cumplir”, según recogió el diario El País. Este pronunciamiento ocurre a raíz del rechazo en el Congreso a la propuesta de incremento, bloqueada el martes anterior con los votos negativos de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus, el cual englobaba múltiples medidas además de la subida de las pensiones.

De acuerdo con lo publicado por El País, tras la negativa parlamentaria, el Ejecutivo tiene previsto reanudar las negociaciones con los diferentes grupos políticos con el objetivo de sacar adelante la revalorización de las prestaciones. Asimismo, el Gobierno adelantó que llevará un nuevo decreto al Consejo de Ministros este martes, con la intención de despejar incertidumbres y lograr el respaldo necesario para la aprobación de la medida.

En su intervención en Teruel, Sánchez cuestionó el posicionamiento del Partido Popular ante la propuesta que vinculaba la revalorización de las pensiones al índice de precios al consumo en el ejercicio 2026. Según detalló El País, el presidente preguntó cuál era el motivo del partido de la oposición para votar en contra del aumento de las pensiones y del bono social eléctrico, además de las provisiones para anticipar ayudas a los municipios afectados por la DANA en Valencia, todas incluidas en el referido decreto ley.

El jefe del Ejecutivo contrastó la postura del actual Gobierno con la mantenida en etapas anteriores bajo administración del PP. Recordó que durante el mandato popular, las pensiones permanecieron congeladas durante cuatro años y únicamente se ajustaron conforme al IPC en el contexto de bajos incrementos anuales, limitados al 0,25%. Sánchez señaló que estas decisiones diferencian su compromiso y subrayó que el Gobierno en ejercicio ha cumplido con la actualización de las pensiones en cada ejercicio.

En la exposición recogida por El País, Sánchez también criticó la diferencia de criterio del PP en asuntos legislativos. Apuntó que el partido opositor es capaz de apoyar un aumento en el gasto de Defensa hasta alcanzar el 5% del PIB, conforme a la petición del presidente estadounidense a los países de la OTAN, mientras que se opone a medidas de fortalecimiento del Estado del bienestar. El presidente del Gobierno consideró que las cuestiones relativas al gasto social no deberían verse afectadas por otras prioridades parlamentarias y concluyó que ambas decisiones no deben vincularse.

Por otro lado, El País informó de la respuesta de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien solicitó al Gobierno que deje de emplear el tema de las pensiones con fines políticos y advirtió sobre la necesidad de presentar con urgencia un nuevo decreto ley que incluya únicamente la revalorización de las pensiones. Gamarra aseguró que el Partido Popular respalda el incremento de las prestaciones, pero rechazó el contenido del decreto ómnibus porque agrupaba bajo un solo texto distintas medidas con las que el PP no podía estar conforme. Además, justificó la oposición de su grupo argumentando que el paquete legislativo, en su redacción original, vinculaba la revalorización de las pensiones a regulaciones que, en palabras del PP, protegían la ocupación irregular de viviendas.

El debate generó un cruce de críticas sobre la práctica parlamentaria de incluir diversas medidas no relacionadas en un mismo decreto y sobre el uso político de temas vinculados al bienestar social. El contenido del nuevo decreto que el Ejecutivo planea presentar al Consejo de Ministros figura como una de las claves para el desarrollo de la negociación y el desenlace de la polémica sobre la revalorización de las pensiones este año, según la información consignada por El País.