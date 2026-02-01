La oposición avisa que el incidente con la delegación separatista pone el peligro el diálogo nacional

El rechazo a las delegaciones de Jubalandia y Puntlandia en la víspera de conversaciones consideradas decisivas genera dudas sobre la continuidad de las consultas políticas en Somalia y coloca bajo revisión los acuerdos alcanzados para el proceso de diálogo nacional. Según consignó el medio Europa Press, el Consejo para el Futuro de Somalia, principal fuerza opositora del país, ha calificado la decisión del Ejecutivo de impedir la llegada de representantes de estas regiones autónomas como un factor que incrementa la inestabilidad antes de uno de los encuentros políticos más relevantes de los últimos meses.

La fuente informó que el Gobierno Federal de Somalia ordenó el regreso de los aviones que trasladaban a las delegaciones separatistas argumentando que viajaban acompañados por un equipo de protección armado. Al mismo tiempo, las autoridades de Jubalandia y Puntlandia respondieron, según relató Europa Press, que la composición de sus delegaciones nunca fue objeto de discusión previa en las negociaciones con el Ejecutivo, y por tanto consideran injustificada la decisión. El desacuerdo impide por ahora la participación de estos actores en la conferencia consultiva que debía celebrarse, encuentro que había sido diseñado para reunir tanto al Gobierno central y representantes de la oposición, como también a las delegaciones de los territorios que han manifestado posturas de mayor autonomía, a fin de establecer un calendario electoral consensuado y buscar soluciones a los desacuerdos persistentes sobre la conformación del modelo federal.

Europa Press detalló que el Consejo para el Futuro de Somalia expuso que la orden gubernamental respecto a las delegaciones representa una “grave perturbación del proceso político previsto”. El Consejo precisó que esta alteración obliga a reevaluar tanto el marco de las consultas que ya estaban programadas como los canales de participación, dados los cambios en los acuerdos logísticos y políticos que suponía la inclusión igualitaria de todos los actores relevantes. El incidente se suma a una serie de tensiones arrastradas durante meses entre el Gobierno Federal y los líderes regionales, con Europa Press informando que los desacuerdos giran principalmente en torno al reparto de competencias y la estructura federal que defina el futuro político y administrativo del país.

Respecto al futuro inmediato, Europa Press reportó que ni Jubalandia ni Puntlandia confirmaron su asistencia o ausencia definitiva a la conferencia convocada para la jornada. La incertidumbre se mantiene mientras la oposición señala que la exclusión operativa de estos actores mina la credibilidad y el alcance de un proceso central para fijar fechas electorales y reducir la confrontación política interna. Estos hechos, según expone el Consejo para el Futuro de Somalia, evidencian el deterioro en la relación entre el Ejecutivo central y los gobiernos de las regiones separatistas, lo que implica efectos directos sobre la viabilidad de futuros encuentros destinados a lograr acuerdos nacionales.

En el contexto de Somalia, según lo publicado por Europa Press, estas consultas se consideran fundamentales tras un periodo marcado por retrasos en las reformas previstas y reproches mutuos entre el centro y las regiones, especialmente en lo relativo a seguridad, autonomía y el diseño de un estado federal funcional. La ausencia forzada de las delegaciones de Jubalandia y Puntlandia reaviva las tensiones acumuladas y plantea interrogantes sobre la disposición del Gobierno para integrar a todas las partes en la definición de las reglas del juego político de los próximos años.

El Consejo para el Futuro de Somalia, de acuerdo con Europa Press, reiteró que va a realizar una evaluación propia sobre las condiciones para seguir involucrándose en el proceso de consultas. En su pronunciamiento, la oposición cuestionó que incidentes como el registrado con las delegaciones separatistas profundicen la desconfianza y perjudiquen las expectativas generadas en torno al inicio de una nueva etapa de paz política y estabilidad institucional. Todo esto coincide, según reiteró el medio, con la medida del Gobierno Federal de endurecer el control sobre las interacciones de las delegaciones regionales, lo que endurece el clima previo a la reanudación de las negociaciones nacionales.

En suma, el incidente con las delegaciones separatistas y la reacción opositora, reportados por Europa Press, dibujan un escenario de tensión política y dudas sobre la efectividad del actual mecanismo de diálogo propuesto para resolver los principales desafíos políticos de Somalia.