La Familia Real felicita a Carlos Alcaraz: "El premio es no rendirse nunca"

Siempre al lado del deporte español, los reyes Felipe y Letizia han vuelto a demostrar su apoyo incondicional a cualquier deporte apoyando a sus protagonistas en cada logro. En esta ocasión la Familia Real ha recurrido a su cuenta de Instagram para felicitar a Carlos Alcaraz por su victoria en el Open de Australia 2026 frente al invatible Novak Djokovic.

"El premio es no rendirse nunca: el tenista más jóven de la historia en lograr los cuatro Grand Slam" ha escrito la Casa Real en una de sus historias de Instagram para felicitar al murciano por su último logro. "¡Enhorabuena y gracias por seguir escribiendo la historia del deporte español!" añade la publicación destacando el gran esfuerzo y trabajo de superación que está haciendo Carlos Alcaraz a pesar de su juventud.

Con tan solo 22 años, el tenista español se imponía a Novak Djokovic con un ajustado resultado (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) que le permitia hacerse con su séptimo título de 'Grand Slam', tras dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025). Con este resultado, Alcaraz sigue la estela de otros grandes como fueron Roger Federer, Rafa Nadal o el propio Djokovic, su rival en esta ocasión.

