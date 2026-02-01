El Parlamento de Irak aplaza de nuevo la sesión para elegir al presidente del país

El Parlamento de Irak ha anunciado que la sesión prevista para este domingo en la que iba a ser elegido el presidente del país ha quedado aplazada por segunda vez y sin concretar nueva fecha, en medio de las tensiones existentes entre los dos partidos kurdos para concretar al candidato para el puesto.

El presidente de Irak tiene que ser elegido entre un candidato de esta comunidad y ahora mismo el Partido Democrático del Kurdistán (KDP) y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) siguen aferrados a sus respectivos candidatos, Fuad Husein y Nizar Amedi.

Según los plazos constitucionales, el Parlamento debe elegir un presidente dentro del mes siguiente a su primera sesión, un plazo que venció el 28 de enero, aunque ha surgido un debate sobre si el período incluye los días festivos oficiales, una cuestión discutida en consultas con el Consejo Judicial Supremo de Irak.