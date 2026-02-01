El 10% de hogares más ricos elevan su riqueza en vivienda en la última década y ya supera los 2,5 billones

La riqueza en vivienda continúa siendo el principal activo de los hogares españoles, aunque en la última década se ha registrado una caída en las familias menos ricas, mientras que ha aumentado en el 10% de hogares más rico, hasta alcanzar un total de 2,6 billones de euros.

De acuerdo con los últimos datos del Banco de España, la proporción de riqueza en vivienda ha caído en los hogares menos ricos, pasando del 18% en 2014 al 12,5% en el segundo trimestre de 2025, al tiempo que se ha elevado en el 10% más rico (del 37,4% al 41,8%).

Según explica el Banco de España, la reducción relativa de la deuda en el 50% de los hogares menos ricos es debida a la mayor caída de la proporción de la deuda hipotecaria en estos hogares (del 57,6% al 34,1%) respecto a lo observado para los otros tipos de deuda (36,4% al 33%).

Son los propietarios o copropietarios quienes, a cierre del segundo trimestre de 2025, concentran el 93,5% de la riqueza neta total de los hogares, mientras que aquellos que viven de alquiler o hacen un uso gratuito de alguna vivienda concentran el 6,5%.

En general, la distribución de la riqueza neta total de los hogares se ha mantenido bastante estable desde final de 2014. No obstante, esta estabilidad esconde importantes cambios por componentes.

En relación a las deudas sobre el total, las cifras reflejan que ha caído para el 50% menos rico de la distribución. En concreto, se reduce del 53% al 33,8% del total, mientras que la deuda del 10% más rico pasa del 17,1% al 21,6%.

Estos movimientos en los pasivos (deuda) y activos (viviendas) de los hogares se compensan en buena medida, lo que explica la estabilidad de la distribución de la riqueza neta.

NUEVA ESTADÍSTICA EXPERIMENTAL SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

El Banco de España publica a partir de este jueves en su página web las Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares (DWA, por sus siglas en inglés), cuyo principal objetivo es ofrecer información trimestral de la distribución de la riqueza de los hogares que es consistente con los agregados de la contabilidad nacional.

En particular, ofrece información sobre la distribución de la riqueza neta y sus distintos componentes --como la deuda o la riqueza en vivienda-- entre los distintos grupos de hogares, clasificados según su nivel de riqueza neta, situación laboral o régimen de tenencia de vivienda.

Esta estadística experimental, desarrollada el marco del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) de forma armonizada para todos los países miembros, se elabora a partir de los agregados de las cuentas nacionales -activos no financieros y cuentas financieras- y la información que proporcionan los microdatos de la Household Finance and Consumption Survey (HFCS) -encuesta que se nutre en el caso español de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) elaborada por el Banco de España-.

Según el organismo que dirige José Luis Escrivá, la disponibilidad de esta información contribuye al diseño de la política monetaria por parte de los bancos centrales y resulta clave para los análisis económicos y sociales.

"Conocer cómo se distribuye la riqueza entre las familias con frecuencia trimestral permite entender cómo cambios en la economía y decisiones de política económica afectan a los distintos tipos de hogares", ha señalado la institución.