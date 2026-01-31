Febrero llegará este domingo con lluvias en el noroeste y seis regiones en alerta por oleaje, viento y deshielo

El mes de febrero se iniciará con un tiempo generalmente inestable con cielos cubiertos en gran parte del país que dejarán precipitaciones en forma de tormenta en Galicia, norte de Extremadura y oeste de Castilla y León, y no se descarta que el paso del nuevo frente deje algunas lluvias débiles en el sureste a partir de la tarde.

Aunque el temporal de los últimos días parece aminorar, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en estas regiones ante el riesgo de producirse tormentas de carácter intenso.

Igualmente, presentan avisos naranja Asturias, Cantabria y País Vasco por vientos en torno a los 70 km/h y olas de hasta seis metros de altura en el Cantábrico.

Por su parte, la Aemet ha contemplado el aviso amarillo por deshielo en Castilla y León y Cantabria donde se podrían registrar hasta 40 litros en las próximas 24 horas procedentes del deshielo en áreas del Sistema Central, Cordillera Cantábrica y Montes de León.

En cuanto a la nieve, la Aemet pronostica que se producirán nevadas en las montañas de la mitad norte. La cota se situará inicialmente entre los 1.100 y 1.300 metros, principalmente en las cordilleras altas del Ibérico y en Pirineos y ascienden desde los 1.600 hasta los 1.800 en el Sistema Central.

También serán protagonistas las nieblas con bancos matinales en la vertiente atlántica y norte peninsular, así como las brumas en las dos mesetas.

En el caso de las temperaturas, los registros máximos experimentarán un ascenso generalizado en la Península y Baleares con unos valores promedio entre los 15-20ºC, aunque será débil en la mayoría de las zonas, más acusado en el extremo norte. Por su parte, las mínimas descenderán ligeramente en el tercio este y subirán de forma leve en el resto del territorio y en Baleares.

En Canarias, predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas, donde no se descartan lluvias de carácter débil, mientras que en el resto del archipiélago habrá intervalos nubosos durante la tarde, con predominio de la nubosidad alta. Las temperaturas en el archipiélago se someterán a pocos cambios con máximas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife de 21ºC y 23ºC, respectivamente, y mínimas de 16ºC en ambas capitales.

El viento soplará de componente sur y suroeste en la Península y Baleares, flojo en el noreste y con intervalos moderados en el resto, alcanzando rachas fuertes en los litorales de Galicia. En Canarias, el viento será del noreste moderado, rolando a noroeste y norte, con tendencia a amainar en las horas centrales del día.