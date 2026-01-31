El Congreso decidirá en febrero si cita ya a comparecer a Puigdemont ante la comisión sobre los atentados del 17A

La comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017 en Cataluña tiene previsto retomar sus comparecencias en febrero y tendrá que decidir si cita ya al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, cuyo nombre figura entre la decena de personas que aún no han desfilado ante este órgano.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la decisión se tomará el martes, 10 de febrero, cuando se ha convocado a la Mesa y los portavoces de la comisión, que son los encargados de fijar las comparecencias.

Esta comisión es una de las dos que el PSOE acordó con Junts y ERC en agosto de 2023, a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara para garantizar así una mayoría progresista en el órgano de gobierno de la institución. La otra es la relativa a las conocidas como 'cloacas' de Interior, en especial a la denominada 'Operación Cataluña'.

La comisión sobre los atentados se creó hace casi dos años, el 28 de febrero de 2024, pero las dificultades para pactar los nombres de los comparecientes retrasó el inicio de los interrogatorios hasta el mes de diciembre de aquel año.

HAN COMPARECIDO UNA VEINTENA, INCLUYENDO UN PRESO YUHADISTA

Desde entonces y hasta el pasado mes de junio han desfilado ante los comisionados una veintena de personas como el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix San Roldán y el actual 'número dos' del centro Luis García Terán; exministros del PP como José Ignacio Zoido (Interior) y José Manuel García Margallo (Exteriores), y el exconseller de Interior Joaquim Forn.

También fue interrogado el excomisario José Manuel Villarejo, el exmajor de los Mossos Josep Lluis Trapero, agentes que participaron en la investigación de los atentados, representantes de las víctimas, abogados, periodistas, responsables de la mezquita de Ripoll (Girona) donde trabajó Abdelbaky Es Satty, cerebro de la masacre, y hasta uno de los condenados, Mohamed Houoli Chemnal, que cumple su pena en la cárcel de Córdoba.

La última comparecencia tuvo lugar el 26 de junio del año pasado y tras el parón veraniego ya no se retomó, entre otras cosas, porque Junts, la formación que ha estado más implicada en esta investigación, decidió romper con el Gobierno y no reclamó nuevas reuniones.

COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS

En este contexto, antes de Navidad el presidente de la comisión, el diputado de Sumar, Txema Guijarro, habló con los portavoces de los distintos grupos para recordarles que el Congreso tiene un compromiso con las víctimas y que había que decidir si continuaban con las comparecencias o intentaban ya pactar unas conclusiones.

La mayoría es partidaria de volver retomar las comparecencias y el día 10 decidirán a quién citan antes de que acabe febrero. Además de Puigdemont, aún tienen que ser interrogados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el exdirector general de la Policía Germán López Iglesias; el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y Said Bourjat, que fue ayundante de Es Satty en la mezquita de Ripoll.