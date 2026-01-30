XTB gana 153 millones en 2025, un 24,9% menos

El crecimiento en el número de clientes registrados, así como en su actividad de inversión, coincidió con un contexto de aumento considerable en los gastos operativos de la compañía. Según informó el medio original, el bróker polaco XTB comunicó un beneficio neto de 643,8 millones de zloty (152,9 millones de euros) al cierre de 2025, cifra que representa una caída del 24,9% respecto al ejercicio precedente.

De acuerdo con los datos publicados por XTB y difundidos por el medio, los ingresos totales del grupo alcanzaron los 2.146 millones de zloty (510 millones de euros) entre enero y diciembre, lo que supone un incremento interanual del 14,6%. Según consignó la empresa, este aumento en la facturación respondió a dos factores clave: la mayor cantidad de usuarios activos y una intensificación de la actividad de trading en la plataforma durante el periodo analizado.

El medio explicó que el número de nuevos clientes de XTB se situó en 864.286, llevando la base total a 2.164.867 usuarios, un 59% más respecto al año anterior. El segmento de clientes activos también experimentó un crecimiento relevante, con un registro de 1.189.422 personas, equivalente a un incremento del 69,7% en comparación a los datos previos.

Tal como detalló la fuente, la expansión en ingresos no se vio reflejada en las ganancias debido al fuerte repunte en los costes operativos, que sumaron 1.312 millones de zloty (311,7 millones de euros), un aumento del 48%. La empresa explicó que este alza en los gastos se debió principalmente a mayores desembolsos en campañas de marketing y a la ampliación significativa de su plantilla, con el objetivo de responder al crecimiento de su base de usuarios y a la apertura de nuevos mercados.

Sobre las perspectivas para el año siguiente, Omar Arnaut, consejero delegado de XTB, declaró según recogió el medio que para 2026 la compañía tiene metas de crecimiento más ambiciosas. “Planeamos conseguir al menos entre 250.000 y 290.000 nuevos clientes por trimestre. Nuestro objetivo es reforzar nuestra posición en Europa, Asia, Oriente Medio y Chile”, indicó Arnaut a través del comunicado oficial.

De acuerdo a las estadísticas destacadas por el medio, la operativa en la plataforma estuvo liderada principalmente por acciones estadounidenses, con Nvidia y Tesla entre las más negociadas por los clientes. Dentro del mercado español, los títulos más frecuentes entre los usuarios de XTB fueron Repsol, Sabadell, Santander e Indra, posicionándose como las opciones preferidas en ese segmento.

Según lo reportado por el bróker y reflejado en el balance divulgado por el medio, la apuesta por la innovación tecnológica y la diversificación de productos constituye uno de los principales focos para la compañía en 2026. La firma prevé poner en marcha la operativa con criptomonedas al contado, comenzando en Latinoamérica y extendiéndola luego a otros mercados europeos, donde Chipre y España figuran como mercados prioritarios para esta expansión.

Durante el ejercicio, el incremento de usuarios y actividad se registró simultáneamente con inversiones orientadas a consolidar la presencia internacional del grupo, según remarcó la entidad en su informe financiero presentado al cierre de 2025. Además, la estrategia de crecimiento incluyó campañas publicitarias de gran alcance y el refuerzo de los equipos de atención al cliente y soporte técnico, elementos que impactaron en los costos, según el desglose presentado por XTB y reproducido por el medio.

La evolución de la base de clientes y el foco en los mercados internacionales suponen, según lo expresado por la directiva de la compañía y citado por el medio, un cambio de escala para el bróker polaco, que apuesta también por la ampliación de su catálogo de productos para responder a nuevas tendencias de inversión. En ese contexto, el énfasis en activos digitales y la elección de Latinoamérica como primer destino para el trading en criptomonedas muestran la intención del grupo de liderar el avance hacia productos financieros emergentes en distintas geografías.

Por último, tal como analizaron portavoces de la compañía en declaraciones recogidas por el medio, las metas de captación planteadas para 2026 y la estrategia de internacionalización están sujetas a un elevado nivel de competencia y a la aparición de nuevos desafíos regulatorios y tecnológicos, que la empresa prevé enfrentar a través del refuerzo de su estructura operativa y de inversiones continuas en innovación y desarrollo.