Trump arropa a Melania en la premiere de su documental: "Es una buena influencia para mí"

Eduard Ribas i Admetlla

Washington, 29 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arropó este jueves a la primera dama, Melania Trump, durante la presentación del documental sobre su esposa, de quien afirmó que es "una buena influencia" para él.

Ambos desfilaron por la alfombra roja —en esta ocasión de color negro— desplegada en el Centro Kennedy de Washington, el gran teatro de la capital estadounidense que el Gobierno ha rebautizado con el nombre de Trump.

"Habla con valentía, domina muchos idiomas, es muy inteligente, comprende lo que está sucediendo y realmente es una buena influencia para mí", dijo Trump a la prensa sobre la exmodelo eslovena, con la que se casó en 2005 en su tercer matrimonio.

El documental Melania, que Amazon MGM Studios estrenará este viernes en 3.300 cines de todo el mundo, incluidos Estados Unidos y España, sigue a la primera dama entre bambalinas durante los 20 días previos a la segunda investidura de su marido, el pasado 20 de enero de 2025.

La cinta está dirigida por Brett Ratner, quien no se ponía tras la cámara desde que en 2017 varias mujeres lo acusaron de acoso, y producida por la propia Melania Trump, el estadounidense Marc Beckman y el argentino Fernando Sulichin, productor de documentales sobre Hugo Chávez y Fidel Castro.

Se trata de un relato inédito, dado que la primera dama, de 55 años, ha mantenido siempre un perfil público bajo y ha sido especialmente celosa de su vida privada durante los dos mandatos de Trump.

Rodeada de un aura de misterio, Melania Trump se prodiga poco por la Casa Blanca y pasa gran parte de su tiempo en Nueva York, donde estudia su hijo, Barron Trump. Con este documental, sin embargo, intenta acercarse al público.

"Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará", declaró a EFE durante la presentación.

"Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", añadió la primera dama, vestida con un elegante conjunto negro, mientras su esposo portaba un traje azul marino con una corbata de color vino.

La pareja presidencial vio la película por primera vez el pasado sábado en la Casa Blanca, junto a un reducido grupo de invitados entre los que figuraron el boxeador Mike Tyson, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y la modelo española Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

A la premiere oficial de este sábado fueron invitados el padre de la primera dama, Viktor Knavs, la mayoría de miembros del Gobierno, como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el de Salud, Robert F. Kennedy Jr., así como la rapera Nicki Minaj, trumpista declarada.

Para muchos de ellos, la vida de la primera dama, nacida en la Yugoslavia socialista y llegada a Nueva York de joven para trabajar como modelo, representa el sueño americano.

"Melania es muy inteligente, tiene una gran historia vital, muy inspiradora y mucho que compartir", dijo a EFE el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson.

Por su parte, Steve Witkoff, amigo personal del presidente y enviado especial para la resolución de conflictos como Ucrania o Gaza, aseguró que Trump confía en "la opinión y el apoyo" de su esposa, cuya trayectoria vital, afirmó, representa valores estadounidenses.

Amazon ha desplegado una ambiciosa campaña publicitaria para promocionar la película, valorada en unos 35 millones de dólares, una cifra que, según la prensa especializada, multiplica por diez la inversión habitual en documentales similares.

Entre otras acciones, se emitieron anuncios durante los playoffs de la NFL y la primera dama tocó esta semana la campana de apertura de la Bolsa de Wall Street.

Aunque algunos sectores de Hollywood critican que Amazon busca ganarse el favor de la Administración Trump, la compañía sostiene que adquirió la película por "una sola razón: creemos que a los clientes les va a encantar".

Lo cierto es que la relación de la pareja presidencial ha alimentado durante años todo tipo de interrogantes, especialmente a raíz de varios episodios en los que pareció faltar sintonía entre ambos.

El tráiler oficial concluye con una escena en la que Melania Trump y su esposo conversan por teléfono. Él le pregunta si lo ha visto por televisión —sin que se precise a qué se refiere— y ella responde, con aparente desinterés: "No, ya lo veré en las noticias".

La primera dama evitó este jueves desvelar cuál es el mensaje de dicho episodio y se limitó a responder: "Lo verán en la película". EFE

