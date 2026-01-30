Tijanóvskaya traslada su residencia a Varsovia por preocupaciones sobre su seguridad

Cracovia (Polonia), 30 ene (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, confirmó este viernes que, tras cinco años en el exilio en Lituania, trasladará su centro de operaciones y residencia a Varsovia por preocupaciones sobre su seguridad.

En una entrevista publicada en el diario polaco 'Rzeczpospolita', Tijanóvskaya explicó que la decisión "no es solo logística, sino de supervivencia política" y está motivada por la "reducción de su nivel de seguridad".

De acuerdo con lo publicado por el diario polaco, las autoridades lituanas consideran excesivos los gastos de seguridad que ocasiona la protección permanente de la líder opositora bielorrusa, por lo que le han retirado la escolta personal, la vigilancia permanente de su domicilio y el coche oficial del que hasta hace poco disponía.

Tijanóvskaya aseguró al medio polaco que el cambio de su centro de operaciones marca un giro estratégico en la lucha de la oposición democrática contra el régimen de Alexandr Lukashenko, y se mostró confiada en que este paso permita intensificar la campaña internacional que conduzca al aislamiento del presidente bielorruso.

La líder opositora bielorrusa consideró vital para ello el apoyo polaco y afirmó que el país centroeuropeo "es un modelo a seguir para nosotros" por su "salto económico y las reformas implementadas" durante la transición democrática.

Tijanóvskaya enfatizó que se encuentra "frente a un dilema estratégico", pues, mientras algunos sectores sugieren suavizar las sanciones contra Minsk, ella aboga por mantener la firmeza: "Las sanciones están funcionando. Nuestra estrategia no cambia".

Su mayor empeño es evitar que la Unión Europea (UE) reconozca a Lukashenko como líder legítimo de Bielorrusia tras denunciar en 2020 el fraude electoral de las presidenciales, ya que para ella el mandatario es "un dictador que lanza globos y drones" contra Polonia y Europa.

Respecto a la guerra rusa en Ucrania, Tijanóvskaya señaló que su reciente encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, refuerza "la alianza entre las fuerzas democráticas bielorrusas y la resistencia ucraniana frente a la influencia de (el presidente ruso, Vladímir) Putin".

Sobre posibles negociaciones o acuerdos internacionales que conciernan a Bielorrusia o Ucrania, la líder disidente insiste en que cualquier decisión internacional debe incluir la participación de sus dirigentes democráticos: "Nada sobre nosotros sin nosotros", dijo.

Con más de 140.000 exiliados legalmente registrados, Polonia es el principal refugio de la diáspora bielorrusa.

Desde la oleada de represiones en las masivas protestas antigubernamentales de 2020, esa comunidad ha pasado de ser una minoría marginal a caracterizarse por su activismo político y por estar formada, en gran parte, por profesionales altamente cualificados, especialmente en el sector informático. EFE