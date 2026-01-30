Mikel Arteta compara al joven 'gunner' Max Dowman con Leo Messi

Max Dowman, oriundo de Chelmsford, se ha distinguido esta temporada al convertirse en el futbolista más joven en disputar un encuentro de la Liga de Campeones, categoría en la que ningún jugador de 15 años había debutado hasta su aparición con el Arsenal en la victoria ante el Slavia de Praga. Según consignó el medio, este hito ha impulsado elogios y comparaciones inéditas por parte del entrenador Mikel Arteta, quien ha resaltado el talento del joven extremo derecho y lo ha situado entre las mayores promesas surgidas en la cantera del club londinense.

De acuerdo con lo reportado por la misma fuente, Arteta sostuvo que Dowman es “sin duda, uno de los mejores canteranos” que ha tenido oportunidad de observar en su trayectoria. El entrenador, quien coincidió con Lionel Messi durante su etapa en el Barcelona, expuso que el rendimiento y el desenvolvimiento personal del joven inglés “no lo había visto antes. Solo con un chico que jugaba en el Barcelona, pero quizá ni siquiera eso”. Estas declaraciones fueron difundidas después de que el Arsenal confirmara el preacuerdo con Dowman: el jugador firmará contrato profesional el 31 de diciembre de 2027, justo cuando alcance los 17 años, lo que se ajusta a la normativa inglesa de registros de futbolistas menores de edad.

La proyección de Dowman adquirió notoriedad después de su debut con el primer equipo del Arsenal en agosto, cuando saltó al campo en la victoria por 5-0 ante el Leeds con apenas 15 años y 234 días. Según los reportes del medio, ese récord lo posicionó como el debutante más joven en la historia del club como titular, hazaña lograda nuevamente en octubre al participar desde el arranque en la victoria sobre el Brighton en el marco de la Copa de la Liga, en el Emirates Stadium.

A pesar de su corta edad, el extremo ya acumula cinco apariciones oficiales en la temporada, aunque una lesión en el tobillo lo mantuvo alejado de la competición durante casi dos meses, conforme detalló la prensa especializada. Pese a este paréntesis, Mikel Arteta destacó la madurez y el carácter de Dowman, subrayando su “carisma y personalidad” en el terreno de juego. Según palabras recogidas por el propio medio, el técnico manifestó que el joven futbolista “no se deja intimidar, ya sea por la situación, el estadio o el rival, y eso es una gran cualidad”.

La relación entre entrenador y jugador ha despertado interés, dado que Arteta describió la comunicación entre ambos como “muy, muy productiva a lo largo de los años”. En declaraciones recogidas en el artículo, añadió: “Ahora depende de él y de nosotros construir una carrera increíble”, asignando parte de la responsabilidad tanto al club como al propio jugador para modelar su futuro deportivo.

Además del enfoque en el desarrollo de Dowman, el medio informó que Arteta dispondrá de una plantilla en plenitud para el próximo partido de la Premier League contra el Leeds, encuentro catalogado como clave para las aspiraciones del conjunto ‘gunner’. El entrenador español reveló que, desde su perspectiva, los equipos deben reforzar sus listas de convocados para los compromisos importantes, reflejando así la política interna del club respecto a la gestión del talento joven y la profundidad del plantel.

En uno de los puntos centrales del análisis publicado por el medio, las comparaciones con Messi adquieren especial relevancia ya que, pese a la presión que implica tal paralelismo, Arteta basó su argumento en la madurez y el impacto inmediato que Dowman ha logrado a una edad inusualmente temprana para el fútbol profesional. La opción de formalizar su primer contrato profesional una vez que cumpla 17 años responde tanto a las regulaciones vigentes como a la estrategia del Arsenal de asegurar la continuidad del joven delantero en el club.

A lo largo de la publicación, las referencias al crecimiento de Dowman reflejan un proceso de integración cuidadoso por parte del equipo técnico, centrado en preservar su evolución deportiva y personal. El caso encabezado por Mikel Arteta con Dowman ilustra cómo el Arsenal apuesta por incorporar talento emergente directamente en los escenarios competitivos más exigentes a nivel nacional e internacional, consolidando así un modelo de trabajo basado en la promoción de futbolistas desde la cantera bajo supervisión y acompañamiento continuo.