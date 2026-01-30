LaLiga anuncia su "oposición" a la medida cautelar que permite al Getafe CF inscribir jugadores

El ente rector del fútbol profesional en España ha sostenido que la decisión de su Órgano de Validación de Presupuestos sobre la situación financiera del Getafe CF cuenta con el respaldo de varias instancias, como el Comité de Control Económico, el Comité Social de Recursos de LaLiga y el Comité de Segunda Instancia de Licencia UEFA de la Real Federación Española de Fútbol. De acuerdo con el comunicado emitido por LaLiga, la organización considera que ha actuado conforme a las Normas de Elaboración de Presupuestos y ha mantenido una intervención proporcionada en el caso del club madrileño. El medio detalló que la principal noticia del día es la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 15 de Madrid, que ha concedido parcialmente la petición del Getafe para inscribir jugadores durante la ventana de fichajes invernal, medida frente a la cual LaLiga ha declarado su desacuerdo.

Según informó LaLiga en su pronunciamiento, la entidad tiene la intención de impugnar judicialmente la resolución provisional que permite al Getafe registrar futbolistas en el presente mercado de invierno. Tal como consignó el organismo, la resolución judicial no implica necesariamente que se reconozca de forma inmediata el límite salarial solicitado por el club ni concede la inscripción automática de jugadores sin que antes se escuche a las partes demandadas. LaLiga citó en su comunicado la nota de prensa del propio Getafe CF, en la que el club reconoce que la suspensión cautelar no conlleva una aprobación automática para realizar movimientos en el mercado.

El medio reportó que el organismo presidido por Javier Tebas expresó su “discrepancia” con la decisión cautelar del juzgado madrileño. Según la comunicación oficial de LaLiga, la asociación presentará en el momento procesal correspondiente su escrito de oposición, solicitando expresamente el levantamiento de la medida cautelar bajo el argumento de que no se cumplen los requisitos necesarios para mantener la suspensión impuesta por la justicia.

De acuerdo con lo señalado por LaLiga y citado por el medio, la organización subrayó que su intervención en el caso del Getafe se enmarca dentro del respeto a las resoluciones judiciales, pero insistió en que sus procedimientos se ajustan a la normativa desarrollada para la elaboración y el control de presupuestos en los clubes. Además, LaLiga defendió que su actuación busca preservar los pilares fundamentales del control económico, los cuales son considerados esenciales para asegurar tanto la estabilidad financiera de los equipos como la integridad de la competición.

A lo largo de su pronunciamiento, LaLiga reiteró su compromiso de aplicar estrictamente las reglas que regulan la gestión económica de los clubes de fútbol profesional en España. Según publicó el medio, la organización destacó que continuará ejerciendo sus funciones de conformidad con las competencias que le corresponden y siguiendo la normativa vigente, en particular en lo relativo al control de gastos y la supervisión de los límites salariales establecidos para las plantillas de los clubes.

En el contexto de la disputa legal, LaLiga subrayó que todas las instancias internas responsables de revisar y validar los presupuestos de los equipos participantes han confirmado la validez y legalidad de la decisión inicial que afectó al Getafe CF. Según relató el organismo, esa posición ha quedado refrendada por órganos internos como el Comité Social de Recursos y el Comité de Control Económico de LaLiga, así como por instancias del máximo ente federativo de fútbol a nivel nacional como el Comité de Segunda Instancia de Licencia UEFA.

El comunicado de LaLiga, replicado por el medio, concluyó subrayando la importancia del cumplimiento de los mecanismos de control económico como vía para mantener la salud financiera de la competencia y evitar desequilibrios en la liga. En ese entorno, el conflicto entre la entidad que gestiona la competición y el Getafe CF se traslada al ámbito judicial, donde se prevé que la respuesta de LaLiga se concrete en las próximas fechas, una vez que la organización formalice su oposición a la medida cautelar dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Madrid.