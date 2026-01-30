Agencias

La UE insta al Gobierno sirio y a las FDS a aplicar el nuevo acuerdo de alto el fuego alcanzado

La Unión Europea ha aplaudido este viernes el nuevo acuerdo de alto el fuego alcanzado entre las autoridades de transición de Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), a las que han instado a aplicar "con buena fe y compromiso".

"Es necesario un cese total de las hostilidades para permitir la prestación de ayuda humanitaria, la protección de la población civil y el retorno de los desplazados internos", ha declarado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni.

Bruselas, que ha mostrado su disposición a apoyar la implementación del acuerdo, ha enfatizado que "la estabilidad en el noreste de Siria es clave para el éxito de una transición política inclusiva" en el país, que "proteja los derechos de todo el pueblo sirio".

Por otro lado, ha hecho un llamamiento a todas las partes para que garanticen la seguridad de los campamentos y centros de detención de personas vinculadas a Estado Islámico, a fin de "impedir el resurgimiento" del grupo yihadista.

Las milicias kurdas-árabes de Siria y el Gobierno sirio han anunciado durante la jornada un acuerdo de alto el fuego que comprende por encima de todo un "entendimiento" a nivel militar, sobre todo su esperada integración en la estructura del Ejército sirio, y a nivel político, con la incorporación de las autoridades kurdas del noreste de Siria al ordenamiento nacional.

