La muerte de una mujer eleva a 46 los fallecidos en el accidente de tren del sur de España

Redacción Internacional, 30 ene (EFE).- La muerte de una mujer que se encontraba ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) eleva a 46 las víctimas mortales del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en el sur de España, según informaron este viernes a EFE fuentes del Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía.

Se trata de la primera persona ingresada en un hospital tras el siniestro que fallece, ya que las otras 45 murieron en el lugar del accidente.

Con este nuevo fallecimiento, 16 del total de 126 heridos que han sido atendidos tras el accidente continúan ingresados en hospitales de las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Málaga, dos de ellas en unidades de cuidados intensivos.

Este viernes se había producido una nueva alta hospitalaria y un paciente había salido de la UCI.

Este último fallecimiento tiene lugar un día después de que una misa funeral celebrada en Huelva a la que acudieron los reyes Felipe VI y Letizia y otra en la catedral de la Almudena de Madrid con la presencia de las autoridades locales despidiera a las víctimas mortales.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, garantizó este viernes a las víctimas y a sus familias que las instituciones no las van a dejar solas y que el Estado "no va a mirar a otro lado" y seguirá trabajando para encontrar respuestas a lo sucedido.

El accidente ferroviario se produjo al chocar un tren Alvia con destino Huelva con un convoy de un Iryo, que invadió la vía contraria a la altura de Adamuz.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, defendió el jueves en el Senado que el sistema ferroviario en España es "muy seguro", con un riesgo "cercano a cero, porque el riesgo cero no existe".

Como causa principal del accidente de Adamuz se apunta a un defecto en el carril o en la soldadura entre dos segmentos de vía, o a una combinación de ambas. "Eso es lo que hay que delimitar en este momento", puntualizó Puente en una comparecencia que duró siete horas. EFE