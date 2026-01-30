Agencias

La junta militar birmana proclama su victoria en los recientes comicios sin oposición

Guardar

Bangkok, 30 ene (EFE).- El partido de la junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado de 2021 proclamó haber arrasado en los recientes comicios en el país, que se celebraron en tres fases, la última el pasado domingo, y sin oposición prodemocrática.

Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, controlada por el Ejército, y recogidos por medios afines a la junta, el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), que representa a los militares, se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza (entre ambas cámaras parlamentarias).

Con estos últimos resultados, el USDP se ha asegurado los respaldos suficientes para elegir en el Parlamento a los tres vicepresidentes del nuevo gobierno, así como al presidente, posición que se autoadjudicó de manera interina en julio pasado el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing.

Hasta ahora no está confirmada la posición que ocupará el general de 69 años en la nueva Administración, respaldada por China y Rusia y que busca normalizar las relaciones la comunidad internacional.

Otros partidos pequeños, integrados o liderados por personas cercanas al Ejército, han ganado cerca de una treintena de escaños, según los resultados parciales que la junta ha ido publicando a desde la primera ronda electoral, celebrada el 28 de diciembre.

Varios legisladores electos están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su papel en la junta militar, acusada de numerosos ataques contra la población civil desde la asonada, que acabó con un gobierno democrático liderado por la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, presa desde entonces.

En estas votaciones, señaladas como fraudulentas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y multitud de países, la junta impidió la participación de formaciones y líderes prodemocráticos, algunos de los cuales sumaron a la lucha armada desde la asonada y mantienen combates con el Ejército por el control de territorios.

Los comicios no se celebraron en al menos 56 municipios y decenas de vecindarios también fueron excluidos del proceso electoral por tratarse de territorios no controlados por el Ejército, en los que las guerrillas étnicas o grupos prodemocráticos han tomado ventaja en medio de un conflicto de décadas agudizado tras el golpe. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Las milicias kurdas de Siria anuncian un alto el fuego con Damasco que incluye un proceso de integración

El pacto anunciado este viernes implica el despliegue de seguridad en zonas clave, la creación de nuevas divisiones militares mixtas y la incorporación administrativa del noreste, mientras se negocian garantías constitucionales para derechos civiles y educativos kurdos

Las milicias kurdas de Siria

Trump anunciará hoy su candidato a presidir la Fed, con Kevin Warsh como gran favorito

La Casa Blanca se prepara para revelar el nombre del nuevo líder del banco central estadounidense, con Warsh posicionado como principal opción según plataformas como Polymarket y Kalshi, pese a críticas sobre la independencia institucional del organismo

Trump anunciará hoy su candidato

Las Palmas muestra su crisis con un empate en Zubieta

Las Palmas muestra su crisis

La regularización extraordinaria de migrantes será la primera en España que puede solicitarse vía telemática

El Gobierno impulsa una medida excepcional que permitirá presentar expedientes por medios electrónicos tras un acuerdo de urgencia, mientras especialistas advierten sobre la falta de recursos y sindicatos denuncian el riesgo de sobrecarga en Extranjería

La regularización extraordinaria de migrantes

El servicio de pasajeros estatal de Cuba cayó un 93 % entre enero y septiembre de 2025

Infobae