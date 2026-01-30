Feijóo critica el apoyo del Gobierno español a Caracas en el encuentro del PPE en Zagreb

Zagreb, 30 ene (EFE).- El líder del ooositor Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó desde la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Zagreb al Gobierno español de cercanía con el régimen venezolano y prometió que, si llega al poder, España volverá a ser "un país fiable".

En declaraciones proporcionadas a los medios en la capital croata, el líder de la oposición española se mostró "orgulloso" de que el PP español y europeo estén "liderando la defensa de la democracia en Venezuela".

Por iniciativa de Feijóo, la premio nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, intervino este viernes por teleconferencia en la reunión informal de dirigentes conservadores europeos en Zagreb.

Según el presidente del PP, Machado tiene "la legitimidad electoral y moral" para liderar el futuro de Venezuela, al tiempo que confesó sentir "vergüenza" por el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro, encarcelado en Nueva York tras ser capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

"Estoy también muy orgulloso de que España pueda ser, una vez más, el enlace entre Iberoamérica y Europa, y que el Partido Popular español sea quien marca la pauta de la política del Partido Popular Europeo con Iberoamérica", dijo Feijóo.

"Por tanto, como demócrata siento vergüenza del apoyo del Gobierno Sánchez al régimen de Maduro", señaló.

"Como español siento vergüenza de que una persona que ostentó el más alto honor que se puede tener, que es presidir el Gobierno de nuestro país, haya blanqueado una dictadura y trabajado para sostenerla", agregó en referencia al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En ese sentido, Feijóo calificó como "deber moral" saber lo que hizo Zapatero en Venezuela y los tratos del Gobierno de Sánchez con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro y ahora presidenta encargada de Venezuela.

En la misma declaración, grabada en vídeo al margen de la reunión celebrada en un céntrico hotel de Zagreb, el líder del PP aseguró que "la política exterior de un país no puede estar marcada ni por los intereses personales de un presidente ni por los intereses económicos de un expresidente".

"Les aseguro que con un Gobierno del Partido Popular, nuestra política exterior volverá a estar guiada por los intereses de nuestro país y será coherente con el de nuestros socios europeos. Insisto, como siempre, en nuestras reuniones europeas España será un país fiable en el mundo", aseguró Feijóo.

Zagreb, 30 ene (EFE).- Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) iniciaron este viernes en Zagreb su retiro informal anual, centrado en la competitividad de la industria europea, el futuro de la integración europea y en la capacidad de defensa, entre otros temas.

"La situación sigue siendo insatisfactoria. Seguimos teniendo demasiada burocracia. Siguen llegando demasiadas regulaciones desde esta Unión Europea. Quisiera que desarrolláramos juntos una mayor conciencia de que reducir esto de manera significativa es realmente una tarea para los próximos meses, quizá años", señaló el canciller federal alemán, Friedrich Merz, a su llegada a Zagreb.

"De modo que podamos ser un espacio de libertad —en el sentido de la libre circulación de mercancías, servicios, capitales y, sobre todo, de personas—. Eso es lo que ha caracterizado a esta Unión Europea", agregó ante la prensa.

Organizado por el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, el encuentro reúne a una veintena de líderes conservadores europeos, entre ellos también el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición en España, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PPE, el alemán Manfred Weber, adelantó ante la prensa en la capital croata que los conservadores europeos, que forman el grupo más numerosa en el Parlamento Europeo, debatirán entre hoy y mañana el futuro desarrollo e integración de Europa.

"Justo en esta época con tantas inseguridades, el PPE es una voz fuerte para una Europa fuerte", aseguró.

Según indicaron antes del encuentro fuentes del PP, Feijóo tiene previsto exponer ante sus correligionarios europeos tres temas: los planes migratorios del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la situación de Venezuela y su posición sobre Mercosur.

A la reunión de Zagreb acudieron hoy los principales jefes de Gobierno conservadores de Europa, como el griego Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk, pero también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

La paz en Ucrania, las relaciones transatlánticas en medio de las tensiones con Estados Unidos y el fortalecimiento de la defensa europea serán algunos de los principales temas del encuentro, que terminará el sábado al mediodía.

A petición del PP, los populares europeos tratarán además la situación de Venezuela, poco después de que Feijóo y Weber se reunieran en Madrid con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

La inmigración es otro de los grandes temas a tratar y, en este sentido, Feijóo prevé alertar a los líderes europeos del plan de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado esta semana por el Gobierno español.

Según el PP, los líderes europeos deben conocer las implicaciones de la regularización impulsada por Sánchez, que beneficiaría a en torno a medio millón de personas, ya que podría afectar a sus países por el libre tránsito en la UE.

En este sentido, Feijóo tiene previsto exponer en Zagreb que la regulación se hace dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la UE, sin respetar el pacto migratorio europeo.