El servicio de pasajeros estatal de Cuba cayó un 93 % entre enero y septiembre de 2025

La Habana, 30 ene (EFE).- Los servicios de transporte de pasajeros gestionados por el Ministerio del Transporte de Cuba (Mitrans), que incluyen los buses interprovinciales, registraron una caída del 93 % anual entre enero y septiembre de 2025, según datos publicados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El dato es una nueva muestra de la crisis total en el transporte público de la isla, condicionado por la profunda crisis en la que está sumido el país, y que se agudiza ante la falta de combustible.

Los servicios del Mitrans que registraron la peor disminución fueron los fletes (que incluyen los buses de empresas estatales), que se desplomaron en un 97 %. En números reales, se pasó de los 40,2 millones de pasajeros en el mismo periodo de 2024 a apenas 900.000.

Por otro lado, el número de cubanos que utilizó guaguas (buses urbanos) tuvo un decrecimiento del 17,5 % anual mientras que el transporte de mercancías (carga) se contrajo en un 6 %.

La modalidad que registró el incremento más significativo fue el transporte suburbano (vehículos que mueven pasajeros de pueblos a ciudades), que se quintuplicó (de 6 a 28,8 millones). Los servicios rurales, por otro lado, crecieron un 36 %.

Cuba atraviesa desde hace años una crisis del transporte público que no da visos de ceder.

El problema de movilidad se origina, entre otras razones, por la imposibilidad para reparar las unidades viejas -ya sea por no poder comprar las piezas o por las dificultades para importarlas-, así como la falta de combustible.

Esta situación ha empeorado en 2026, sobre todo en las últimas semanas tras el parón de los envíos de petróleo desde Venezuela. EFE