El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre y un 1,5% en 2025

El análisis de Bert Colijn, economista jefe de ING Research, apunta a que la aceleración observada en el crecimiento de Alemania, España e Italia permitió que la economía de la eurozona exhibiera un desempeño mejor al previsto durante el último trimestre de 2025. Colijn sostiene que la conjunción de este avance en varias de las principales economías del bloque compensó la lentitud experimentada por Francia, lo que podría adelantar un crecimiento sostenido en los próximos meses. Conforme informó Eurostat, estos indicadores superaron no solo las proyecciones internas del Banco Central Europeo (BCE), sino también las del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los últimos datos publicados por Eurostat muestran que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre de 2025, cifra que mantiene el ritmo detectado en los tres meses previos. La estimación inicial del organismo estadístico comunitario sitúa el crecimiento total de la zona euro en 2025 en un 1,5%. Por su parte, el conjunto de la Unión Europea (UE) también experimentó un crecimiento del PIB del 0,3% entre octubre y diciembre, lo que representa una ligera desaceleración respecto al trimestre anterior, cuando la expansión fue del 0,4%. En el global del año, el crecimiento del bloque alcanzó el 1,6%.

En términos interanuales, la comparación con el cuarto trimestre de 2024 señala que el PIB de la eurozona creció un 1,3%, mientras que el de la UE aumentó un 1,4%. Esta evolución económica se ubica por encima de la previsión más reciente del Banco Central Europeo, que había revisado su expectativa en diciembre y la había elevado hasta el 1,4%. Para el presente año, el BCE contempla una expansión del 1,2% y del 1,4% para el año 2027. Por su parte, el FMI, en sus últimas estimaciones divulgadas en enero, proyectó una subida del PIB del 1,4% para la eurozona en 2025, con una previsión del 1,3% durante este año y del 1,4% para 2027.

La información dada a conocer por Eurostat pone en relieve la posición de España entre las principales economías del conjunto europeo. Entre los países miembros con datos disponibles para el cuarto trimestre de 2025, Lituania encabezó el crecimiento trimestral con un incremento del 1,7% del PIB. A continuación, tanto España como Portugal registraron aumentos del 0,8%. En contraposición, Irlanda fue el único Estado miembro que sufrió una contracción económica, con una reducción del 0,6% en su producto interior bruto. Estonia mantuvo el nivel del trimestre previo sin variación, mientras que Hungría, Austria, Suecia y Francia presentaron una progresión más limitada de un 0,2% cada uno.

Dentro de las principales economías del bloque, España sobresalió al presentar el mayor crecimiento trimestral en el último periodo de 2025, por delante de Alemania e Italia, ambos con un avance del 0,3%. Francia, por su parte, registró un crecimiento del 0,2% en ese mismo plazo. El medio Eurostat atribuyó este rendimiento a una combinación de factores nacionales y regionales, señalando que la trayectoria de España consolida su papel destacado entre las grandes economías de la UE, a pesar de las condiciones complejas del entorno macroeconómico europeo.

El análisis de Bert Colijn, reproducido por Eurostat, profundiza en la lectura de estos resultados, detallando que "el dato de crecimiento del último trimestre de 2025 fue ligeramente mejor de lo esperado gracias a que la aceleración del crecimiento en Alemania, España e Italia, en menor medida, compensó el lento crecimiento en Francia, mientras que parece sugerir 'un crecimiento acelerado en los próximos trimestres'". No obstante, Colijn advierte que "muchos factores también están perjudicando las perspectivas de la eurozona, incluyendo la incertidumbre del entorno y la pérdida de competitividad de la eurozona, que puede convertir al comercio en un lastre del crecimiento este año". El economista subraya que estas preocupaciones estructurales "no se están abordando con la suficiente rapidez por el momento, lo que frena las perspectivas a largo plazo", aunque estima que el impulso interno continuará favoreciendo un crecimiento modesto en la región.

La información aportada por Eurostat, recogida en distintos informes trimestrales y anuales, indica que la eurozona ha conseguido superar en los últimos meses las previsiones de las instituciones financieras más relevantes. Tanto el BCE como el FMI habían situado sus pronósticos ligeramente por debajo de las cifras finalmente registradas, lo cual refleja una mayor resistencia de la economía frente a las dificultades externas y las incertidumbres del mercado internacional.

En las previsiones planteadas por los organismos europeos, tanto las metas de crecimiento para los próximos años como las expectativas de estabilidad están sujetas a la evolución de factores económicos y políticos internos y externos. El medio Eurostat remarca que, aunque la zona euro mantiene su senda de crecimiento, persisten desafíos estructurales que pueden influir sobre la competitividad y el comercio, aspectos identificados como posibles limitantes para el futuro inmediato del bloque.

Finalmente, los registros del trimestre más reciente consolidan el contexto de mejora moderada para el conjunto de la eurozona. Mientras países como España y Portugal refuerzan su posición con crecimientos por encima de la media, otros como Irlanda enfrentan contracciones que matizan la tendencia general. Las instituciones encargadas de la vigilancia económica en la región continúan monitorizando tanto la evolución de los distintos estados miembros como el impacto de los factores globales sobre el desempeño económico de la UE, de acuerdo con los datos reproducidos por Eurostat y los análisis sectoriales divulgados por los expertos citados.