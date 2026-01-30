El DAX 40 termina la semana con una mejoría al alcanzar los 24.538,81 puntos

Berlín, 30 ene (FE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, subió este viernes un 0,94 % hasta los 24.538,81 puntos, tras una jornada en la que los valores de la empresa informática SAP mejoraron, al ganar un 3,72 % tras retroceder el jueves un 16,1 %.

El DAX 40 cerró la semana con una subida del 0,94 % y quedó en 24.538,81 puntos, mientras que el MDAX de las pequeñas empresas se dejó un 0,22 % y bajó hasta los 31.164,44 puntos, al tiempo que el tecnológico TecDAX subió un 1,02 % hasta los 3.613,41 puntos.

Tras la caída del 2,07 % del jueves, el DAX 40 pareció tomar un respiro y acabó la semana con subidas destacables, como la de SAP, cuyas acciones se revalorizaron un 3,72 % hasta los 170,74 euros por título.

La tecnológica germana venía de vivir un día tormentoso, pues el jueves se dejó un 16,1 % tras presentar los resultados del cuarto trimestre y sus previsiones para este ejercicio.

SAP, que tiene mucho peso en el DAX 40 con una capitalización bursátil de unos 230.000 millones de euros, se desplomó hasta los 164,62 euros por acción, su valor más bajo desde hace dos años.

SAP no había sufrido una pérdida bursátil tan fuerte desde octubre de 2020, cuando revisó mucho a la baja sus objetivos debido a la pandemia de la COVID-19.

Este viernes fue también un buen día para la empresa de ropa deportiva Adidas, que subió 4,39 % hasta los 149,80 dólares por participación, mientras que la empresa del sector químico e ingredientes Brenntag avanzó un 2,68 % hasta los 51,40 euros por acción.

Como perdedoras de este viernes figuraron la inmobiliaria Vonovia, que se dejó un 1,25 % hasta los 24,52 euros, la armamentística Rheinmetall, que casi cayó un punto (0,97 %) hasta los 1.778,00 euros, y la automovilística Grupo Volkswagen, que perdió un 0,87 % hasta los 102,65 euros. EFE