AMP.El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético, al Brujas en los 'playoffs' de la Champions

La presencia de José Mourinho en el banquillo visitante del Santiago Bernabéu por primera vez desde su salida del Real Madrid en 2013 añade un elemento especial al inminente enfrentamiento entre el club madrileño y el Benfica en los ‘playoffs’ de la Liga de Campeones 2025-26. Según informó Europa Press, el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales para esta fase decisiva, tras el sorteo realizado en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, que determinó también las fechas clave: los encuentros de ida están programados para los días 17 y 18 de febrero, mientras que las vueltas tendrán lugar entre el 24 y 25 del mismo mes.

El Real Madrid afrontará el reto de medirse al SL Benfica, repitiendo así un camino complicado en la Champions por segunda temporada consecutiva, luego de que en la campaña anterior tuviera que superar al Manchester City en una situación similar. Europa Press detalló que el club blanco vuelve a cruzarse con Benfica apenas unas semanas después de su dolorosa derrota ante los portugueses en la fase de liga, una caída que dejó al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa en la novena posición, pese a las actuaciones destacadas individuales de Kylian Mbappé y Thibaut Courtois.

El reencuentro en el Estadio Da Luz, escenario donde el Real Madrid conquistó su décima Copa de Europa, resultó complicado para los blancos debido al alto ritmo e intensidad del equipo luso, que se impuso por 4-2. Según consignó Europa Press, el Benfica accedió a estos ‘playoffs’ de la Champions gracias a un gol agónico del guardameta Anatoli Trubin en la última jugada de la fase de grupos, una acción que aseguró la presencia del club portugués como el vigésimo cuarto clasificado, el último con vida en la competición.

Los antecedentes entre ambos equipos muestran una rivalidad histórica con triunfos de ambos lados. Además de la final de 1962, donde el Benfica ganó al Real Madrid por 5-3 y conquistó su segunda Copa de Europa, ambos se enfrentaron en los cuartos de final de la temporada 1964-65. En esa oportunidad, los lusos vencieron en la ida por 5-1 y los españoles solo pudieron ganar por 2-1 en el Bernabéu, insuficiente para revertir la eliminatoria, de acuerdo con el repaso estadístico de Europa Press.

El ganador de esta llave accederá a los octavos de final, para medirse contra el vencedor del cruce entre Sporting CP y Manchester City, según lo determinado en el sorteo y reportado por Europa Press.

En el otro lado de la ciudad, el Atlético de Madrid se verá las caras por primera vez en unos ‘playoffs’ bajo este formato con el Club Brujas, conjunto que terminó en el puesto décimo noveno en la tabla de la fase de liga. Los colchoneros llegan a esta instancia tras una derrota por 1-2 ante el Bodo/Glimt en el último partido de la primera fase, mientras que el club belga aseguró su plaza con un contundente 3-0 sobre el Olympique de Marsella, anotó Europa Press.

El análisis del recorrido del Brujas señala un equipo caracterizado por su vocación ofensiva y su eficacia al combinar en el último tramo del campo. El FC Barcelona ya experimentó estas fortalezas en la actual campaña, sumando solo un empate 3-3 en su visita al Estadio Jan Breydel. Europa Press recordó que los enfrentamientos entre Atlético y Brujas han resultado muy igualados: seis partidos oficiales, el más reciente en la fase de grupos de la temporada 2022-23, donde los belgas se impusieron por 2-0 y el duelo en el Metropolitano finalizó sin goles.

Estos antecedentes incluyen la temporada 2018-19, cuando el Atlético ganó 3-1 en casa en la fase de grupos y el empate 0-0 fue el resultado en el partido jugado en Bélgica. La única eliminatoria previa entre ambos fue en los cuartos de final de la campaña 1977-78, en la cual el Brujas avanzó a semifinales tras vencer por 2-0 en la ida y mantener la diferencia en Madrid con un global de 4-3, detalló Europa Press.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, tras haber caído el curso pasado en octavos de final frente al Real Madrid, buscará un pase crítico; el vencedor de la eliminatoria contra Brujas se enfrentará en octavos al Tottenham o al Liverpool, según el sorteo oficial realizado en Nyon y reportado por Europa Press.

Ambos equipos madrileños contarán con la ventaja de disputar el partido decisivo en su estadio, un factor relevante considerando lo que está en juego en los ‘playoffs’. El Real Madrid tendrá la oportunidad de buscar una revancha inmediata tras su reciente traspié ante el Benfica, mientras que el Atlético intentará romper el equilibrio en el historial reciente de enfrentamientos con Brujas, en su intento por avanzar en la máxima competición continental.