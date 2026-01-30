Al menos 21 muertos y 27 desaparecidos en India por un incendio en una fábrica de Calcuta

Nueva Delhi, 30 ene (EFE).- Al menos 21 personas murieron y 27 permanecen desaparecidas tras un incendio que afectó el lunes a una zona industrial a las afueras de la ciudad india de Calcuta, informaron este viernes las autoridades, mientras continúan las labores de identificación de las víctimas y la investigación del suceso.

La policía recuperó en el lugar 21 restos humanos, de los cuales 16 han sido enviados para pruebas de ADN, según declaró un alto cargo policial a la agencia india PTI, que añadió que se han recibido denuncias por la desaparición de 27 personas.

El incendio se registró en dos almacenes y una unidad de fabricación de alimentos situados en un área industrial cerca de la capital regional del este del país, y redujo las instalaciones a cenizas tras una rápida propagación de las llamas.

La policía arrestó este viernes a dos altos cargos de la empresa responsable, identificados como el gerente y el subgerente de la unidad de fabricación, que se suman a un empresario detenido horas despúes de la tragedia por su presunta vinculación con las instalaciones afectadas.

Las autoridades impusieron órdenes restrictivas en el área para limitar el movimiento de personas, mientras los equipos de emergencia mantienen acordonada la zona y continúan las labores de búsqueda e identificación.

El gobernador del estado de Bengala Occidental, Ananda Bose, visitó este viernes el lugar del incendio y afirmó que el suceso pone de manifiesto fallos por parte de las autoridades competentes.

Las autoridades no descartan que el número de víctimas mortales pueda aumentar a medida que avancen las tareas de búsqueda.

Los incendios y otros accidentes industriales son frecuentes en la India, a menudo debido al deficiente estado de las infraestructuras, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las normas de seguridad, especialmente en zonas industriales densamente pobladas.

En diciembre de 2019, 43 personas murieron en un incendio en una fábrica en Nueva Delhi, mientras que en junio de 2021 al menos 17 personas fallecieron en un siniestro similar en una planta de productos químicos en el centro del país. EFE

