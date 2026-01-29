Agencias

X señalará las publicaciones que utilizan imágenes falsas o editadas con nuevas etiquetas de advertencia

Guardar

X planea comenzar a integrar etiquetas de advertencia que aparecerán en las publicaciones que incluyan imágenes falsas o editadas, de cara a informar a los usuarios y evitar difundir información engañosa en la red social.

Esta nueva etiqueta aparecerá debajo de las imágenes modificadas en la publicación, concretamente, con el nombre de 'Medios manipulados', junto a un link que llevará a una explicación de qué significa la etiqueta en cuestión.

Así lo ha compartido el propio Elon Musk a través de una publicación en X, en la que responde al usuario DogeDesigner, con quien interactúa habitualmente para dar a conocer novedades de la red social, que ha tenido acceso a esta nueva característica.

En este sentido, la etiqueta de advertencia sobre imágenes editadas está pensada para mantener informados a los usuarios de la plataforma y evitar propagar contenido falso. Sin embargo, Musk no ha compartido más detalles sobre en qué tipo de publicaciones aparecerá la etiqueta, así como qué características tienen que cumplir las imágenes para considerarse falsas o editadas.

Es decir, no ha aclarado con qué método se evaluará la publicación para etiquetarse, ni si se considerarán como imágenes editadas aquellas que se hayan modificado con programas tradicionales como Photoshop o con inteligencia artificial (IA). Asimismo, tampoco se ha especificado cuándo se comenzarán a lanzar de forma general para todos los usuarios.

Conviene tener en cuenta que en X, como en otras redes sociales, se comparte una gran cantidad de contenido modificado o generado con IA. En este caso, la red social cuenta con su asistente Grok, que modifica imágenes o genera nuevo contenido sintético y que, recientemente, se ha enfrentado a una polémica en la que el 'chatbot' accedía a desnudar a mujeres y niños, modificando sus imágenes para ponerles bikinis o que aparecieran en posiciones sexuales. En este caso, llegó a generar más de 3 millones de imágenes sexualizadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

AliadoJudicial presenta su plataforma de verificación legal en Colombia

Usuarios empresariales y particulares en el país ahora pueden acceder a reportes legales centralizados y detallados en menos de sesenta segundos, agilizando procesos de consulta, cumplimiento normativo y protección contra posibles fraudes mediante una herramienta en línea confiable

AliadoJudicial presenta su plataforma de

Polonia denuncia una nueva intrusión en su espacio aéreo de globos llegados desde Bielorrusia

Varsovia impuso restricciones temporales al tránsito aéreo tras el cruce de artefactos procedentes de Bielorrusia, aunque confirmó que no representaron riesgo, en el marco de crecientes tensiones y actividades híbridas en la frontera oriental del país

Polonia denuncia una nueva intrusión

ING ganó un 1% menos en 2025, hasta 6.327 millones

El grupo neerlandés elevó su cifra de negocios anual y fortaleció sus ingresos por comisiones, aunque registró menores ganancias respecto al ejercicio previo y, tras revisar al alza sus previsiones, anticipa mejoras en rentabilidad para los próximos años

ING ganó un 1% menos

Glintt Next reduce un 85% los tiempos de gestión en Fundación ONCE con una plataforma digital accesible

Glintt Next reduce un 85%

El PP cita a Paco Salazar a comparecer en la comisión Koldo del Senado en vísperas de las elecciones aragonesas

El PP cita a Paco