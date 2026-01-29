Agencias

Una veintena de tractores salen a la calle en Palma contra el acuerdo con Mercosur y la nueva PAC

Guardar

Una veintena de tractores y otras tantas furgonetas han salido este jueves a la calle en Palma, convocados por Unió de Pagesos y la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), contra los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y el acuerdo comercial UE-Mercosur.

Rechazan, en primer lugar, el acuerdo con Mercosur y reclaman que todos los productos que entren en el archipiélago tengan las mismas condiciones que las que tiene la producción local y que la agricultura no sea moneda de cambio en la Unión Europea.

El sector se opone igualmente a la nueva Política Agraria Común (PAC) y pide que todos los agricultores puedan acceder a las ayudas, al tiempo que han recordado que el 20 por ciento de los payeses profesionales no pueden cobrar la PAC.

La protesta de Palma --hay otra convocada en Ariany-- ha partido alrededor de las 11.15 horas desde Son Fusteret y se ha dirigido a Mercapalma --con parada frente a las instalaciones de Agama-- donde todo el producto que se vende es local, precisamente para visibilizar que la manera que tiene el sector primario de oponerse al acuerdo con Mercosur es defendiendo el producto de proximidad.

"No vamos a criticar Mercapalma, sino a poner en valor que es el único mercado de producto local de Baleares", ha explicado el secretario general de Unió de Pagesos, Sebastià Ordines.

En relación al acuerdo con Mercorur, Ordines ha expresado su precupación por lo que ha considerado la contradicción de que en países como Brasil se empleen hasta un 80 por ciento de productos fitosanitarios prohibidos en Europa. "No entendemos cómo entrarán estos productos aquí con las normativas europeas que nos exigen a nosotros", ha señalado.

El representante de la Unió de Pagesos ha puesto como ejemplo el caso de la xilella en Mallorca, que impide sacar productos vegetales a la península para evitar infecciones.

El presidente de la Asociación de la Producción Agraria Ecológica de Mallorca (Apaema), Miquel Coll, por su parte, ha recordado que el sector primario gestiona el 80 por ciento del territorio y ha rechazado que otros sectores se lleven el rédito del trabajo de los agricultores. "Creemos que si no queremos que el sector primario se muera, si no lo cogemos como una cosa de toda la sociedad, no lo sacaremos", ha afirmado.

Coll, por otra parte, ha rechazado los acuerdos con Mercosur, que sólo favorecen a las grandes explotaciones en contra del pequeño y el mediano agricultor, que lo tendrá más difícil para competir.

TRACTORADA EN ARIANY

De manera simultánea a la convocatoria que ha tenido lugar en Palma, otros agricultores y ganaderos han participado en una protesta similar en Ariany, en este caso convocada por UPA-AIA Baleares, las Cooperativas Agroalimentarias de Baleares y Asaja.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

El órgano disciplinario de la Confederación Africana de Fútbol aplicó suspensiones y multas a representantes y federaciones de Senegal y Marruecos tras los disturbios registrados en la última final continental, argumentando “violaciones probadas del Código Disciplinario”

CAF mantiene el título a

Honor Magic8 Lite llega con autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

Diseñado para quienes buscan durabilidad, el modelo apuesta por materiales reforzados, impermeabilidad superior y batería de silicio y carbono, además de innovar con funciones impulsadas por inteligencia artificial y una pantalla de alta resolución compatible con millones de colores

Honor Magic8 Lite llega con

La estadounidense Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Mientras disfruta de su familia y bromea sobre su nueva rutina, la leyenda del tenis rehúye confirmar planes, dejando en duda ante la prensa cualquier posibilidad de reintegrarse a la competencia profesional tras su retiro

La estadounidense Serena Williams arroja

Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque por el temporal

Fuertes lluvias y vientos intensos han dejado a decenas de familias del Campo de Gibraltar sin luz, provocado desalojos en zonas rurales y han mantenido más de veinte carreteras bloqueadas, especialmente en la provincia de Cádiz, según fuentes oficiales

Más de 200 personas se

Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

El consejo de Indra debatirá el acercamiento con Escribano Mechanical & Engineering bajo presión del Ejecutivo, mientras General Dynamics intensifica acciones legales por contratos estatales, cuestionando el equilibrio en el sector español de la defensa y la estabilidad empresarial

Indra busca avanzar en la