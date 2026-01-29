Martínez (PSOE) defiende las protestas del campo contra Mercosur: "No se puede hacer más Europa con menos recursos"

Durante su participación en el desayuno de Forum Europa celebrado en Madrid, Carlos Martínez, secretario general del PSOE en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, afirmó que escuchar las demandas del sector agrario representa una apuesta por el futuro democrático y social de la Unión Europea. Según informó el medio, Martínez profundizó en las implicaciones de las recientes movilizaciones del campo, defendiendo que estas protestas tienen un carácter estratégico para la cohesión territorial y social europea, más allá de una mera reivindicación económica.

De acuerdo con el reporte, el líder socialista expuso que las manifestaciones en el sector agrario de Castilla y León no se centran exclusivamente en la defensa de rentas, sino que están orientadas a preservar el modelo europeo de producción agrícola y mantener un equilibrio estratégico en el desarrollo territorial. Martínez puntualizó que la desvinculación de la Unión Europea de las realidades territoriales puede generar el deterioro de la cohesión social y debilitar la competitividad y la legitimidad democrática de las instituciones europeas.

Martínez subrayó durante el foro que los recortes en la Política Agraria Común (PAC) y el acuerdo con Mercosur han intensificado la preocupación entre los agricultores, quienes consideran que la reducción de apoyos pone en peligro la sostenibilidad del modelo social y productivo de la región. El medio consignó que el dirigente reclamó una reorientación de los fondos europeos, señalando: “No se puede hacer más Europa con menos recursos”. Añadió que la defensa del campo resulta clave para regiones que enfrentan debilidades estructurales, como Castilla y León, y destacó que estas zonas requieren políticas que no solo reconozcan sus desafíos, sino que también proporcionen herramientas para afrontarlos.

Según reportó el medio, Martínez advirtió que, al debilitar la política agraria sin ofrecer alternativas, Europa corre el riesgo de desconectarse de su ciudadanía y profundizar las brechas territoriales existentes. Sostuvo también que la reducción de los fondos de cohesión impacta de manera directa en la capacidad de la Unión para responder a las necesidades de todas sus regiones.

Martínez insistió, según publicó el medio, en la urgencia de que la Unión Europea aumente el presupuesto destinado a estos fines. Propuso que los países miembros respalden la iniciativa del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez para elevar la aportación nacional al presupuesto europeo, pasando del actual 1,2% al 2% del Producto Interior Bruto de cada Estado. El secretario general del PSOE en Castilla y León aseguró que sin la disponibilidad de mayores recursos económicos resulta imposible fortalecer el proyecto europeo e impulsar políticas que respondan a los retos actuales del continente.

En el evento participaron también la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sanz, el ministro de Turismo e Industria, Jordi Hereu, y altos cargos de la dirección del PSOE, detalló el medio. La presencia de responsables gubernamentales y dirigentes del partido reforzó la relevancia de las demandas presentadas y la posición del partido en relación con los desafíos del sector agrario y la financiación europea.

Durante la intervención recogida por el medio, Martínez recordó que la política europea debe procurar el fortalecimiento de los vínculos con el territorio y sus habitantes, sosteniendo que solo así podrá la Unión Europea mantener su legitimidad, competitividad y capacidad de futuro. De este modo, reafirmó la necesidad de un compromiso firme con la financiación de las políticas que sustentan el ámbito rural, para que estos territorios no queden rezagados ante los retos económicos y sociales de la actualidad.