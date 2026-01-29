El Vaticano tacha de "inaceptable" la violencia en Minneapolis (EEUU)

El cardenal Pietro Parolin consideró necesario analizar detenidamente la invitación para que la Santa Sede participe en la Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza, bajo la dirección del expresidente estadounidense Donald Trump. En declaraciones recogidas por Vatican News durante el encuentro ‘Ética y Economía’, el secretario de Estado del Vaticano indicó que existen puntos críticos dentro de la propuesta, que requieren una evaluación antes de emitir una respuesta oficial, tras recibir una carta abierta de la Red de Sacerdotes contra el Genocidio.

Según consignó Vatican News, Parolin se refirió a los recientes acontecimientos violentos en Minneapolis, Estado de Minnesota, donde, de acuerdo con lo reportado, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) causaron la muerte de manifestantes en el contexto de protestas contra redadas migratorias. El cardenal calificó como "inaceptable" lo sucedido e insistió en que la postura de la Santa Sede rechaza toda forma de violencia, especialmente en situaciones marcadas por conflictos derivados de la migración.

Vatican News detalló que Parolin expresó en Roma que la posición de la Iglesia es buscar siempre alternativas a la violencia para enfrentar problemas o contradicciones sociales. "Las dificultades, los problemas y las contradicciones se resuelven de otra manera", declaró el cardenal a los medios asistentes al evento en la Universidad LUMSA. De ese modo, subrayó la importancia de emplear vías pacíficas para abordar los conflictos, adoptando procedimientos alternativos a la confrontación física.

En cuanto a la carta de la Red de Sacerdotes contra el Genocidio, que solicita a la Santa Sede abstenerse de participar en la Junta de Paz para Gaza, Parolin trasladó que entiende la preocupación manifestada por el grupo. No obstante, señaló la necesidad de tiempo para reflexionar antes de dar una respuesta. Añadió que toda propuesta de esta magnitud involucra aspectos críticos que la Santa Sede debe considerar cuidadosamente antes de comprometer su participación.

El portal oficial del Vaticano agregó que la respuesta definitiva a la petición no se ha emitido, enfatizando la cautela del Vaticano frente a las implicaciones de integrar dicho organismo internacional. Parolin reiteró que la valoración de estos puntos críticos determinará la postura final de la Santa Sede sobre el plan encabezado por Trump para la recuperación de la Franja de Gaza.

La intervención de Parolin en Roma se produjo en el marco del foro ‘Ética y Economía’, un espacio en el que líderes eclesiales y expertos abordan cuestiones sociales, políticas y económicas desde una perspectiva ética. Durante este evento, el cardenal aprovechó para remarcar los principios de la diplomacia vaticana ante escenarios de tensión e inseguridad, ya sean locales, como en Estados Unidos, o internacionales, como en Medio Oriente.

El mensaje transmitido por Parolin, reportó Vatican News, refuerza la posición histórica de la Santa Sede en favor del diálogo y el rechazo de la violencia, además del análisis que exige cualquier implicación institucional en iniciativas multilaterales. La postura oficial subraya la necesidad de no tomar decisiones apresuradas y de considerar todos los factores involucrados ante las solicitudes de colaboración internacional.

Vatican News concluyó que, mientras tanto, la Santa Sede mantiene su compromiso con la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos, al tiempo que llama a una reflexión profunda sobre los mecanismos más apropiados para contribuir a la paz y la protección de poblaciones en contexto de conflicto o migración forzada.