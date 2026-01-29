El oro pulveriza sus máximos y se aproxima a 5.600 dólares

La cotización del oro al contado, valor refugio por antonomasia, prosigue imparable su 'rally' de enero, marcando nuevos máximos prácticamente a diario, y, tras romper este jueves la barrera de los 5.500 dólares, llegaba a aproximarse a los 5.600 dólares, con una revalorización del 3,3% respecto del cierre de ayer.

El precio de la onza de oro ha llegado a alcanzar antes de la apertura de las bolsas europeas un récord intradía de 5.595 dólares, con una revalorización de alrededor del 30% en lo que va de año, tras encarecerse casi un 70% en 2025.

La escalada del precio del metal dorado responde a la relacionada con las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que han llevado al dólar a mínimos de cuatro años frente al euro, además de a las perspectivas de bajadas de tipos adicionales por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, que en su reunión de ayer mantuvo sin cambios el precio del dinero.