El lanzamiento de 'Crew-12', la tripulación de la astronauta francesa Adenot, está previsto para el 11 de febrero

El nombre elegido por la astronauta Sophie Adenot para su primera misión es Epsilon, término que representa cómo múltiples contribuciones pequeñas pueden crear un impacto significativo cuando actúan en conjunto. De acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA), Adenot desarrollará durante esta misión una serie de experimentos científicos coordinados por Europa, estudios en el ámbito de la medicina espacial, apoyo a actividades de observación de la Tierra, y participará en las operaciones y el mantenimiento habituales de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento de la tripulación denominada Crew-12, en la que Sophie Adenot ocupará el papel de especialista de misión, está planificado para el miércoles 11 de febrero a las 12:00 (hora española), desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40, ubicado en la Estación Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos, según informó la Agencia Espacial Europea. En caso de que existan condiciones que impidan el despegue en esa fecha, la ESA comunicó que las siguientes ventanas disponibles serían el jueves 12 de febrero a las 11:38 y el viernes 13 a las 11:15.

Junto a Sophie Adenot viajarán el cosmonauta ruso Andrei Fedyaev, el piloto estadounidense Jack Hathaway y la comandante de misión Jessica Meir, astronauta de la NASA. Los cuatro tripulantes se desplazarán hacia la EEI a bordo de la nave SpaceX Dragon, propulsada hacia la órbita por un cohete Falcon 9. La instancia, reportó la ESA, combina la experiencia de los cuatro integrantes, quienes participarán posteriormente en las expediciones número 74 y 75 durante su estadía aproximada de nueve meses a bordo del laboratorio espacial.

Del grupo, Sophie Adenot y Jack Hathaway, ambos with una trayectoria como pilotos de prueba, afrontarán su primer vuelo espacial. Por su parte, Jessica Meir, aunque ya tiene experiencia orbital, utilizará por primera vez la cápsula Dragon. Andrei Fedyaev se convertirá en el primer cosmonauta en realizar dos misiones a bordo de esta nave desarrollada por SpaceX.

Este viaje marca la primera salida al espacio para una astronauta de la promoción de 2022 de la ESA, de la cual forma parte el español Pablo Álvarez. Adenot y Álvarez, junto a Rosemary Coogan, Raphaël Liégeois y Marco Sieber, concluyeron la formación básica de astronautas el 22 de abril de 2024, tras adiestrarse en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia (Alemania). En el mismo entrenamiento también participó la australiana Katherine Bennell-Pegg, quien completó el programa junto a sus colegas europeos.

Desde el miércoles 28 de enero, según detalló la ESA, los integrantes de Crew-12 permanecen en cuarentena preventiva en el Centro Espacial Johnson de Houston, Texas, como parte de los protocolos previos al lanzamiento. El traslado al Centro Espacial Kennedy en Florida, donde continuarán aislados hasta la jornada de lanzamiento, está previsto para el viernes 6 de febrero.

Durante su permanencia en la EEI, Crew-12 tiene previsto ampliar los conocimientos en ciencia y tecnología espacial, mediante la ejecución de experimentos que permitirán entender mejor el impacto de la microgravedad en la salud humana y el rendimiento tecnológico de distintos equipos. Específicamente, Sophie Adenot se centrará en proyectos científicos impulsados por instituciones europeas, colaborando en tareas relacionadas con la medicina aplicada a la exploración espacial y respaldando la recopilación de datos sobre el planeta mediante la observación remota.

El desarrollo y la preparación de los astronautas, detalló la ESA, implican rigurosos periodos de entrenamiento internacional para garantizar que cada tripulante pueda desempeñar múltiples labores a bordo, incluyendo el mantenimiento de los sistemas y la resolución de posibles contingencias técnicas. El enfoque de la misión Epsilon destaca cómo la cooperación internacional y la integración de distintas agencias espaciales consolidan la utilidad de la EEI como plataforma para la investigación y avance científico global.

Según las informaciones publicadas por la Agencia Espacial Europea, la tripulación de Crew-12 mantiene su preparación conforme a las fechas establecidas, adaptándose a los ajustes del calendario de lanzamiento y conservando la concentración en las tareas asignadas. La misión, que simboliza la colaboración entre la agencia europea, la NASA y Roscosmos, refuerza la importancia de la sinergia internacional en los programas espaciales contemporáneos.