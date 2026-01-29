El defensa senegalés Bambo Diaby llega al Granada CF cedido por el Elche CF, pero sin opción de compra

Bambo Diaby, defensor de 28 años originario de Senegal, continuará su carrera en el Granada CF bajo un acuerdo de cesión que no contempla una opción de compra al final del período pactado. Según detalló Elche CF a través de un comunicado oficial, la entidad ilicitana dejó claro que la incorporación de Diaby al club andaluz se formaliza únicamente hasta el cierre de la temporada 2025/26, siguiendo lo pactado entre ambas organizaciones y lo informado en la página web de Elche CF.

Tal como publicó Elche CF, la decisión de ceder al futbolista pone énfasis en la importancia de que Diaby siga acumulando minutos a nivel profesional en el contexto de LaLiga Hypermotion, división en la que compite el conjunto granadino. El medio oficial del club ilicitano destacó que la operación representa una oportunidad tanto para el jugador como para Granada CF, puntualizando que el vínculo no permitirá un traspaso definitivo una vez finalizada la cesión, según remarcaron ambas instituciones en sus respectivos anuncios públicos.

De acuerdo con el comunicado del Elche CF, Bambo Diaby llegó al club la pasada temporada, desempeñando un papel determinante en el ascenso a la Primera División. El texto difundido por el equipo subrayó el rol crucial del defensor dentro y fuera del terreno de juego, enfatizando los valores de compromiso y liderazgo que aportó desde su arribo. La comunicación oficial también lamentó temporalmente la salida, pero expresó sus mejores deseos: “Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa en el Granada”.

Según reportó el Elche CF en su sitio web, el Granada CF refuerza así su línea defensiva de cara a los retos de LaLiga Hypermotion, mientras que Diaby afronta una nueva experiencia profesional manteniendo su contrato principal con el club ilicitano, que conserva sus derechos federativos más allá de esta cesión. El acuerdo no incluye ninguna opción para que la permanencia del senegalés en Granada pueda extenderse ni derivar en la adquisición definitiva de su pase.

La estructura del acuerdo fue diseñada para que Diaby mantenga su vinculación contractual con Elche CF durante toda la duración de la cesión. Según el comunicado, ambas entidades han establecido que todas las condiciones recaen en reforzar la competitividad del Granada en la segunda categoría, al mismo tiempo que el Elche resguarda el futuro deportivo de un futbolista que considera estratégico tras su aporte en la campaña anterior.

La información proporcionada por Elche CF destaca que el objetivo de esta operación radica en asegurar que el jugador sume rodaje y protagonismo en una plantilla con ambiciones de ascenso. La cesión, única en sus términos, no habilita negociaciones posteriores por un traspaso definitivo, una postura que el club ilicitano ha querido hacer explícita en sus canales oficiales para evitar especulaciones respecto al futuro del defensor.

Por su parte, Granada CF se beneficiará a corto plazo del aporte de Diaby, quien arrastra experiencia y liderazgo según consta en la evaluación del jugador realizada por los responsables del Elche CF. Además, el comunicado subraya que tanto el club andaluz como el futbolista reciben respaldo público de la directiva ilicitana, que agradeció su contribución pasada y manifestó confianza en sus próximas actuaciones dentro de LaLiga Hypermotion.

A lo largo de la nota, Elche CF insistió en que los términos del trato reflejan una política de cesión orientada al desarrollo deportivo y preservación del patrimonio futbolístico del club, al evitar una venta o inclusión de cláusulas que permitan traspasos posteriores. La información oficial concluyó reiterando los agradecimientos por la entrega del jugador y destacando su recorrido desde el acceso a la máxima categoría del fútbol español, experiencia que ahora buscará trasladar a su nuevo equipo durante la actual temporada.