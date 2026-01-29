El Banco Central de Brasil mantiene por quinta vez los tipos en el 15% y anticipa un recorte en marzo

El Banco Central de Brasil prevé que la inflación brasileña continuará moderándose y proyecta que este fenómeno permitirá iniciar una reducción de los tipos de interés en el corto plazo, según detalló el organismo en su más reciente comunicación oficial. La entidad anticipa que durante su próxima reunión, programada para marzo, podría comenzar la flexibilización de su política monetaria si los indicadores económicos confirman el actual escenario de desaceleración inflacionaria. En ese contexto, el Comité de Política Monetaria (Copom) decidió este jueves mantener por quinta vez consecutiva la tasa de interés en el 15%, decisión con la que busca asegurar una convergencia de la inflación a las metas establecidas y responder a la evolución tanto interna como internacional de la economía, según publicó el Banco Central en su comunicado.

Según reportó el Banco Central de Brasil, la decisión responde a la persistencia de un entorno de inflación a la baja y a una mejora en la transmisión de la política monetaria hacia la economía real. La autoridad monetaria explicó que la estrategia actual se basa en calibrar cuidadosamente el nivel de los tipos de interés, en función de la dinámica inflacionaria y la actividad económica nacional. El Copom manifestó que, de confirmarse el escenario previsto, iniciarán una fase de reducción progresiva en marzo, aunque enfatizó la necesidad de mantener una actitud prudente dada la incertidumbre global y los riesgos asociados a la política fiscal brasileña.

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central, la inflación en Brasil cerró el mes de enero en un 4,5%. Para el futuro, el Comité de Política Monetaria proyecta que el índice de precios al consumidor podría llegar al 3,2% en el tercer trimestre de 2027. Esta perspectiva se apoya en los resultados recientes de moderación del crecimiento económico y en la resistencia del mercado de trabajo, que permanece estable pese al ritmo más lento de la actividad. El organismo señaló la importancia de estos indicadores para guiar su política y subrayó la relevancia de ajustar sus decisiones en función de su evolución.

Según el comunicado citado por el medio, la economía nacional mantiene una trayectoria de desaceleración en el crecimiento de la actividad productiva, situación que ya preveían las autoridades económicas. No obstante, el mercado laboral muestra signos de solidez, lo que contribuye a sostener el consumo y limita los riesgos de deterioro social derivados de posibles ajustes en la política monetaria. El Banco Central añade que continúa realizando un seguimiento detallado de la situación internacional y de los factores geopolíticos que pueden influir en la evolución de los precios internos.

El organismo monetario hizo hincapié en el impacto que puede tener el contexto fiscal interno sobre la política monetaria y el comportamiento de los activos financieros brasileños. Según lo expuesto por el Banco Central, los efectos de la política fiscal podrían repercutir en la confianza de los mercados locales y determinar el margen de maniobra para futuras reducciones de los tipos de interés. El Copom reiteró en su comunicado que esta situación justifica la adopción de una postura cautelosa hasta que las condiciones permitan una relajación sostenida de la política monetaria.

El Comité de Política Monetaria insistió en que cualquier modificación en la trayectoria de los tipos de interés dependerá de que se ratifique el escenario esperado de descenso inflacionario y estabilidad en los principales indicadores macroeconómicos. De acuerdo con el medio, este enfoque prudente busca evitar riesgos derivados de la volatilidad internacional y la evolución de las cuentas públicas brasileñas, factores que pueden alterar las expectativas de inflación y el comportamiento de los agentes económicos.

Para el Banco Central, la transmisión de la política monetaria resulta cada vez más evidente, lo que refuerza la necesidad de ajustar gradualmente los tipos conforme evolucionen la inflación y la economía. Según consignó el organismo, el objetivo final es lograr que la inflación se sitúe de manera sostenida cerca de la meta fijada por la entidad en el mediano y largo plazo, preservando la estabilidad macroeconómica y fomentando condiciones favorables para el crecimiento económico.