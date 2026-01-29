Dos palestinos muertos en ataques israelíes en el sur de Gaza

Dos palestinos han resultado muertos en ataques del Ejército de Israel en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

La agencia de noticias palestina WAFA ha confirmado con fuentes médicas la muerte de dos civiles, de 19 y 32 años, que han sido tiroteados por las fuerzas israelíes en una zona de la ciudad.

Desde el inicio de la ofensiva de Israel contra la Franja tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 71.660 muertos y 171.419 heridos.

Los ataques y las muertes de civiles han seguido pese al alto el fuego, con al menos 11.492 muertos contabilizados por las autoridades de la Franja desde que entró en vigor el acuerdo suscrito en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro de Gaza.

Precisamente este jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dado como buenas las cifras de más de 71.600 fallecidos del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza por la ofensiva contra el enclave palestino, reconociendo así el balance por primera vez desde el inicio de la guerra desatada tras el ataque del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí.