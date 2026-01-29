Agricultores se movilizan en Pamplona reclamando "reciprocidad" en las condiciones del acuerdo de Mercosur

Una manifestación, convocada por UAGN y EHNE Nafarroa, ha recorrido este jueves las calles de Pamplona reclamando "reciprocidad" en el acuerdo entre la UE y Mercosur, de forma que se exijan las "mismas condiciones" a los productos "que vienen de fuera".

La manifestación, encabezada por un tractor en el que figuraba una pancarta con el mensaje 'Tu salud no se negocia', ha partido desde la Plaza de la Constitución, junto a Baluarte.

Antes de la marcha, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, en declaraciones a los medios de comunicación realizadas junto al presidente de EHNE Nafarroa, Fermín Gorraiz, ha afirmado que "se llevan décadas poniendo condiciones al mundo rural" y ahora "vemos cómo estas mismas condiciones no se exigen a los productos que vienen de fuera".

Según ha señalado, "además del sector primario, nos estamos jugando la salud, porque a nosotros muchas veces se nos prohíbe la utilización de materias activas porque pueden ser inductoras de enfermedades como el cáncer, porque pueden afectar al sistema endocrino de las personas", y sin embargo "vemos cómo el mismo europarlamentario que ha votado a favor" de prohibir estas materias apoya a su vez "que vengan productos de fuera con esas materias activas que previamente habían dicho ellos que provocaban enfermedades".

"Nosotros, evidentemente, no estamos en contra de acuerdos como el de Mercosur o de acuerdos como el de India, sino que estamos en contra de que no haya una reciprocidad", ha indicado, tras añadir que esto "afecta al sector primario, pero afecta sobre todo a la sociedad".

El sector, ha dicho, "está unido en este tema". "Creo que el sector tiene claro este tema y creo que tenemos entre todos una labor de concienciación de la sociedad y de concienciación de la clase política", ha subrayado.

Ha añadido Bariáin que "estamos repitiendo o escuchando por activa y por pasiva el problema del cambio climático, que por supuesto que lo es, pero lo que no tiene sentido es que nosotros cumplamos una normativa tendente a minorar esa afección al clima y sin embargo lo que se fomente desde las instituciones europeas es traer productos a 10.000 kilómetros de distancia en un barco durante cuatro semanas emitiendo CO2 con materias activas que aquí están prohibidas", cuando "esos productos se pueden producir aquí".

"Eso es lo que nos llama la atención. ¿Qué tipo de interés puede un euro parlamentario a la hora de dar al botón de 'sí', fomentando la entrada de estos productos, cuando los tiene aquí?", ha planteado, tras considerar que "creo que ahí hay mucho de puertas giratorias".

En respuesta a si el sector está siendo "usando como moneda de cambio por ventajas industriales", Bariáin ha señalado que "sin duda". "El sector nuestro siempre ha sido moneda de cambio, lo hemos visto muchísimas veces, y lo que está ocurriendo es eso", ha respondido, tras advertir de que no se puede depender de terceros países en materia de un "bien tan grande" como la alimentación.

"Cuando una economía, su bien más preciado, que es la alimentación, pasa a depender de terceros países, esa economía está muerta y ese país está muerto. Entonces, vamos a cuidar lo nuestro. Navarra es una potencia a nivel mundial en el tema de la agroalimentación y eso es precisamente lo que hay que fomentar", ha reivindicado.

Bariáin ha señalado que "estuvimos con el Partido Socialista, estuvimos con el Partido Popular, que sí que es cierto que después van diciendo y lanzando mensajes de que sí que apoyan al sector, pero el sector se apoya ahora". Además, "no entendemos" que desde el Gobierno central se diga "que se controlan los productos que entran aquí, cuando todos sabemos que solamente se controla el 0,0082%, es decir, no se controla nada de lo que entra".

En la misma línea se ha mostrado Gorraiz, que ha señalado que con acuerdos como el de Mercosur cambian "sector industrial por agricultura". Además, ha señalado que "estamos en desventaja con respecto" a los países que utilizan fitosanitarios y hormonas de crecimiento y de engorde "que aquí están prohibidas". "Estamos jugando en dos ligas diferentes", ha subrayado.

Según ha añadido, el sector primario resulta "muy perjudicado", pero "también es muy perjudicado el consumidor". "Porque nosotros tenemos unos estándares de producción mucho más altos que ellos. Allá se están utilizando productos que aquí llevan muchos años prohibidos", ha incidido.

Por otro lado, ha señalado que "estos acuerdos son malos para las explotaciones familiares, tanto de aquí como de allí" porque "los que hacen negocio, al final son las grandes multinacionales, las grandes empresas de comercialización, que son los que marcan el precio, que allá compran muy barato y después lo traen aquí".

En respuesta a los periodistas, ha afirmado que es "difícil" que sus reivindicaciones sean atendidas porque "a nosotros nos utilizan de moneda de cambio".