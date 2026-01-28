Zelenski ve "buenas señales" en sus aliados europeos para aumentar la presión a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mencionó que las autoridades rusas atraviesan "nuevos y colosales problemas" económicos y presupuestarios, una situación que, en sus palabras, representa un avance hacia la posibilidad de alcanzar la paz. Ante este panorama, Zelenski sostuvo que mientras la situación para Moscú se torne más difícil, el escenario de finalización del conflicto se aproxima. Según consignó el medio Europa Press, el mandatario destacó las señales positivas que ha percibido de parte de los gobiernos europeos para incrementar la presión sobre Rusia.

Durante su tradicional discurso vespertino, informado por Europa Press, el jefe de Estado ucraniano subrayó la importancia de redoblar restricciones específicamente contra la flota de petroleros y toda la infraestructura asociada a las exportaciones de petróleo de Rusia. A su juicio, estas medidas son cruciales para reducir aún más la capacidad de ingresos del gobierno ruso. Zelenski afirmó: "Ahora estamos recibiendo buenas señales de Europa sobre la disposición de los europeos a aumentar la presión sobre el agresor. Es fundamental que esta presión se dirija, en particular, a la flota de petroleros de Rusia, a toda la infraestructura de las exportaciones petroleras rusas", declaración transmitida por Europa Press.

En ese contexto, Zelenski señaló que el endurecimiento de las sanciones responde a la necesidad de que Moscú experimente mayores dificultades, sostenido en la idea de que la paz solo será alcanzable cuando la presión internacional surta efecto en la economía de Rusia. "Cuanto más difícil sea para Rusia, más cerca estará la paz", enfatizó el dirigente en su comparecencia, según reportó el medio.

La jornada en la que se produjeron estas declaraciones estuvo marcada por una intensa actividad diplomática para la presidencia ucraniana. Zelenski mantuvo reuniones con el primer ministro británico, Keir Starmer, el jefe del Ejecutivo noruego, Jonas Gahr Støre, y el canciller austríaco, Christian Stocker. A todos ellos, según relató ante los medios y recogió Europa Press, trasladó su agradecimiento explícito por el respaldo brindado a Ucrania en diferentes áreas.

Respecto a los contactos internacionales, el mandatario hizo referencia a la relevancia de las conversaciones que involucran no solo a Europa, sino también a Estados Unidos y a Rusia. En este marco, Zelenski explicó que los equipos ucranianos mantienen negociaciones intensivas con estos actores. También reveló que se dedicó parte del día a coordinar con funcionarios gubernamentales y con el equipo de la Oficina de la Presidencia detalles sobre el documento destinado a la reconstrucción del país tras el conflicto. Tales declaraciones fueron consignadas por Europa Press.

El mandatario insistió en la urgencia de contar con "garantías de seguridad claras para Ucrania y toda Europa" y en la necesidad de compromisos concretos y detallados para la reconstrucción nacional. Al referirse al trabajo por delante, Zelenski expresó su expectativa de que los socios internacionales participen en estas tareas e impulsen "perspectivas reales de poner fin a esta guerra de forma digna". Europa Press recogió este punto en el cual el presidente urgió a la comunidad internacional a no titubear en el esfuerzo común.

Zelenski también abordó la narrativa sobre el origen y la continuidad del conflicto, dejando claro que "En este momento, no puede haber ninguna duda en ninguna parte del mundo sobre qué es esta guerra, quién la inició o por qué continúa. Todo el mundo entiende que se trata de una guerra de Rusia. Y la responsabilidad de poner fin a la guerra también recae en Rusia. Y Rusia debe hacer frente a la presión". Esta declaración fue transmitida por Europa Press y remarca la postura ucraniana sobre la asignación de responsabilidades en el conflicto.

Diversos pasajes del reporte de Europa Press muestran cómo Ucrania articula sus esfuerzos diplomáticos no solo enfocados en la presión inmediata, sino en la obtención de garantías a largo plazo para la seguridad nacional y regional, así como en la definición de compromisos asociados a la reconstrucción posterior al conflicto armado. El mandatario ucraniano, según el medio, ha insistido ante los socios europeos y otros aliados internacionales en la necesidad de mantener esta dinámica de apoyo y presión múltiple para acelerar la resolución de la guerra.

Al referirse a la evolución de las sanciones económicas y sus impactos sobre el gobierno de Rusia, Zelenski expresó que los efecto sobre los ingresos rusos ya comienzan a notarse y considera que esta tendencia puede intensificarse con el refuerzo de las restricciones, sobre todo en sectores clave como la energía y la logística para la exportación de recursos naturales. Europa Press detalló los pasos diplomáticos y las demandas oficiales que Ucrania sostiene en los foros multilaterales y bilaterales.

El medio también relató que la agenda de la administración Zelenski en materia de reconstrucción involucra el diseño de documentos y estrategias para coordinar la asistencia internacional y alinear compromisos de inversión, asistencia técnica y cooperación internacional. El gobierno ucraniano aspira a que las gestiones actuales deriven en un marco robusto de respaldo que incluya, según la información difundida, mecanismos de seguridad colectiva y planes de restauración económica sostenida.

Las declaraciones de Zelenski resumen la prioridad de incrementar la presión sobre las fuentes de financiación y logística del Estado ruso, apostando a que estas iniciativas puedan modificar el curso del conflicto y generar condiciones propicias para un acuerdo que satisfaga las demandas de seguridad y soberanía de Ucrania. En este sentido, el jefe de Estado recalcó, conforme a lo publicado por Europa Press, la responsabilidad de la comunidad internacional en mantener y robustecer estos esfuerzos ante la continuidad de la guerra y sus consecuencias para la región y el mundo.