Un avión con 15 pasajeros a bordo de la colombiana Satena desaparece en el noreste del país

Tras perder comunicación cerca de Ocaña, autoridades han desplegado operativos de búsqueda junto con la fuerza aeroespacial y organismos civiles. Familiares reciben asistencia directa, mientras la investigación oficial sobre lo ocurrido ya está en curso

La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil ha iniciado la recolección de información relacionada con la desaparición de una aeronave cerca de Ocaña, un hecho que ha llevado a la activación de todos los protocolos oficiales de búsqueda y rescate. Según informó el medio que consignó el incidente, las autoridades señalan que el último contacto con la torre de control se realizó solo unos minutos antes de la hora prevista de aterrizaje, y desde entonces no se ha logrado restablecer las comunicaciones.

Un avión de la aerolínea colombiana Satena, operado por la empresa SEARCA, ha desaparecido mientras cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, detalló Satena a través de sus redes sociales. El aparato, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, despegó desde Cúcuta a las 11:42 horas de Colombia (17:42 en España), con su aterrizaje programado para las 12:05 horas (18:05 en España). El medio informó que la última comunicación registrada entre la tripulación y el control de tráfico aéreo se produjo a las 11:54 horas, momentos antes de que se esperara su llegada al aeropuerto de Ocaña.

Tras reportarse la desaparición, Satena confirmó la movilización de todos los recursos disponibles, colaborando con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para intensificar la búsqueda del avión. Según publicó la propia aerolínea, las labores incluyen la coordinación con la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, ente que también participa en la localización y en el análisis preliminar de lo sucedido.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la empresa ha puesto a disposición de las familias de los ocupantes una línea telefónica dedicada para proporcionar información oficial sobre la evolución de la emergencia. El medio indicó que este canal busca mantener el flujo de datos directo y evitar la propagación de rumores en un contexto de alta incertidumbre.

La ministra de Transportes de Colombia, Mafe Rojas, comunicó a través de su cuenta en la red social X que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil está recabando todos los datos necesarios para esclarecer las circunstancias que derivaron en la pérdida del contacto con el Beechcraft 1900. De acuerdo con la versión oficial divulgada por Satena y la autoridad aeronáutica, los operativos de rastreo involucran tanto medios aéreos como equipos en tierra, integrando la experiencia de la Fuerza Aeroespacial y organismos civiles.

El medio reportó que el despliegue se da en una zona de compleja orografía y condiciones meteorológicas variables, lo cual representa un desafío adicional para los equipos que participan en la operación. Tanto Satena como los organismos involucrados han reiterado que seguirán comunicando cualquier hallazgo a través de los canales autorizados y han solicitado a los medios abstenerse de divulgar información no confirmada.

La búsqueda de la aeronave continúa en desarrollo, mientras los familiares de los 15 ocupantes esperan noticias oficiales sobre el paradero del vuelo que tenía como destino la ciudad de Ocaña, en el noreste colombiano.

